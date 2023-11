"An 1 1 1 zwei null zwei drei - Pfüati Bayern! Aus, vorbei!"

In der 96. Minute dürfen die Spieler von Drittligist FC Saarbrücken gepflegt ausrasten: Sie haben den FC Bayern besiegt.

Von Martin Schneider, Saarbrücken

Fast jeder in Saarbrücken kennt die Geschichte von dem 6:1. Es war im Jahr 1977 und der damals schon sehr große FC Bayern kam mit Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und dem jungen Karl-Heinz Rummenigge zu einem Bundesligaspiel in den Ludwigspark - und fuhr mit sechs Gegentoren wieder heim. Wer dabei war, hat an der Saar den Status eines Zeitzeugen und erzählt von Roland Stegmayers Fallrückziehertor zum 1:0 und davon, wie Harry Ellbracht den Maiersepp kurzzeitig k. o. schoss.