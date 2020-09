Der Fußballklub Türkgücü München hat den DFB-Pokal am Wochenende durcheinandergebracht. Das für Sonntagnachmittag geplante Erstrundenspiel des Bundesligisten FC Schalke 04 gegen den bayerischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 ist nach juristischer Intervention des Münchner Klubs am Freitagabend jedenfalls erst einmal abgesetzt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Über die Neuansetzung werde entschieden, "sobald die juristische Klärung herbeigeführt ist". Dabei geht es vor allem darum, gegen wen die Schalker denn nun spielen sollen.

Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü hatte beim Münchner Landgericht I per Einstweiliger Verfügung seine Pokal-Teilnahme erwirkt und dies am frühen Abend auf seiner Homepage öffentlich gemacht. Die Entscheidung geht zulasten des Regionalligisten Schweinfurt, der als Gegner der Schalker ausgelost worden war und sich bereits darauf eingestellt hatte, am Sonntag in Gelsenkirchen anzutreten. Der DFB verwies in einer knappen Mitteilung auf die "noch nicht rechtskräftige Entscheidung" des Gerichts, nahm die Begegnung aber sicherheitshalber vom Spielplan. Die Schweinfurter behielten sich rechtliche Schritte vor. Neben dem sportlichen Reiz, im Pokal gegen einen erstklassigen Gegner anzutreten, geht es auch um die 180 000 Euro Antrittsprämie für jeden Teilnehmer. Für einen Viertligisten wie Schweinfurt ist das viel Geld, für den Drittliga-Aufsteiger Türkgücü allerdings auch.

Schalke 04 reagierte mit scharfer Kritik, allerdings richtete sich die nicht gegen Türkgücü, sondern den Bayerischen Fußball-Verband (BFV). "Das ist sehr ärgerlich", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Man kann nur den Kopf über die Vorgehensweise des Bayerischen Fußball-Verbandes schütteln, der über Wochen und Monate hinweg offensichtlich nicht in der Lage war, den rechtmäßigen Vertreter am DFB-Pokal zu bestimmen."

Hintergrund des Durcheinanders ist die innerhalb der Regionalverbände einsame Entscheidung des BFV, angesichts der Corona-Pandemie den Punktspielbetrieb im Frühjahr nicht abzubrechen, sondern nur zu unterbrechen und die Saison später zu Ende zu bringen. Weil daraus resultierte, dass die 3. Liga ihre neue Runde 2020/21 beginnen würde, ehe die Regionalliga Bayern die Saison 2019/20 fortgesetzt hätte, benannte der Verband den zum damaligen Zeitpunkt klaren Tabellenführer Türkgücü als Aufsteiger. Es folgte eine Kontroverse, wie mit der Pokal-Teilnahme zu verfahren ist. Der BFV darf zwei Plätze für den DFB-Bewerb vergeben, einen besetzt traditionell der Toto-Pokal-Gewinner, in diesem Jahr der TSV 1860 München. Den anderen erhält ebenso traditionell der beste Amateurklub der Saison. Mittels einer kurzfristigen Satzungsänderung hatte der BFV versucht, die Nominierung von Schweinfurt für den Pokal abzusichern; das Landgericht München schloss sich jedoch der Sichtweise von Türkgücü an und entschied, der BFV müsse "die Meldung von Schweinfurt widerrufen und Türkgücü zum Pokal melden".

Dessen Geschäftsführer Max Kothny war zufrieden mit diesem Ergebnis. "Die kurzfristige Satzungsänderung des BFV (...) zeigt, dass die ursprüngliche und stets von Türkgücü München verteidigte Position rechtmäßig ist", fand Kothny. Reinhold Baier, der für Rechtsfragen zuständige Vizepräsident des BFV, kündigte erwartungsgemäß einen Einspruch an: "Das Gericht hat sich nicht mit den notwendigen Anforderungen an die Durchführung eines Spielbetriebs auseinandergesetzt", sagte er.

Ein möglicher neuer Termin für das abgesetzte Pokalspiel wäre im Übrigen der 15. Oktober. An dem Tag bestreitet auch der Triple-Gewinner FC Bayern sein Erstrundenspiel gegen den 1. FC Düren.