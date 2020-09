Auch Fußball-Regionalligist Schweinfurt 05 verzichtet in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf sein Heimrecht. Das Spiel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Bundesligisten Schalke 04 findet in Gelsenkirchen statt.

Schweinfurt, der Tabellenführer der Regionalliga Bayern, ist bereits der elfte unterklassige Klub, der in der ersten Runde wegen der Corona-Auflagen freiwillig auswärts antritt. In Unterfranken hätte die Partie ohne Zuschauer stattfinden müssen - sie wäre für den Klub somit zum Verlustgeschäft geworden. In Gelsenkirchen dürfen immerhin 300 Zuschauer in die Arena.