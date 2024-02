Abgesagtes Pokalspiel in Saarbrücken:Ein Wasserschaden mit Ansage

Von Martin Schneider, Saarbrücken

Es gibt einen Witz im Saarland, der so oft erzählt wurde, dass er unter Saarländern mittlerweile eher Ausdruck der Verzweiflung ist. Er geht in Anlehnung an die Aufgabe bei Kreuzworträtseln so: "Nebenfluss der Saar mit 13 Buchstaben? Stadtautobahn." Dieser Verkehrsweg, offiziell die A 620, wurde in den 1960er-Jahren in Saarbrücken direkt am namensgebenden Fluss entlang errichtet. Dummerweise bedachte man damals nicht die Möglichkeit von Hochwasser, weswegen regelmäßig nur die in der Saar verbliebenen Fische die linke Spur nutzen können. Zeit also für einen neuen Witz: "Großer See in Saarbrücken mit elf Buchstaben? Ludwigspark."