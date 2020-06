Sie haben sich angemessen gefreut, die Spieler von Bayer Leverkusen. Wenige Sekunden nach dem Schlusspfiff bildeten sie einen Kreis in ihren roten Trikots, hüpften munter vor sich hin, drückten ihre Vorfreude auf eine baldige Fahrt nach Berlin aus. 30 Meter entfernt ging es in dem Kreis, der sich mit den Spielern in schwarz-blauen Trikots nur ungenügend vom Schummerlicht in der Völklinger Stadion-Baracke abhob, ernst zu. 0:3 hatte der Regionalligist 1. FC Saarbrücken gegen den drei Klassen höher spielenden Bundesligisten verloren. Und der Spielverlauf war noch viel klarer und deutlicher als das Ergebnis glauben machen möchte. Der Ordner neben der Haupttribüne sah sich die feiernden Leverkusener dennoch einigermaßen verwundert an: "Wie die Kinner ..."

Neun Wochen zuvor, am 3. März, hätte man den älteren Herren nicht gehört, selbst wenn man direkt neben ihm gestanden hätte. Genauer gesagt hätte man überhaupt nichts gehört im Stadion - außer einem orkanartigen Jubel, mit dem ein paar Tausend Menschen ein 7:6 im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf bejubelten. Und da die Saarbrücker Fans auch im Spiel zuvor ihr Team kaum weniger laut nach vorne geschrien hatten, darf man sich durchaus fragen, ob nicht vielleicht doch ein klein bisschen mehr als nichts für den Underdog gegen Leverkusen drin gewesen wäre, wenn Zuschauer erlaubt gewesen wären.

So aber hätte es nicht einmal die beiden frühen Tore von Moussa Diaby (11.) und Lucas Alario (19.) gebraucht, um jedem Ordner zu verdeutlichen, dass für Saarbrücken an diesem Abend nichts gehen würde. Zu krass war der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die zuvor 94 Tage ohne Spielpraxis gewesen war und den Leverkusenern, die sich noch am Samstag mit dem FC Bayern gemessen hatten und ihre individuelle Überlegenheit hochkonzentriert ausspielten. Der FCS, man muss das so sagen, hatte nicht den Hauch einer Chance. Meistens hatte er nicht einmal die Chance, an den Ball zu kommen. In 73 der 92 gespielten Minuten hatte den der Bundesligist. Dass der es im zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen ließ und nur noch zu einem weiteren Treffer von Karim Bellarabi kam, ersparte den Saarländern eine echte Demütigung (58.). Leverkusens Trainer Peter Bosz analysierte dementsprechend treffend, er sei "zufrieden, weil wir das Spiel seriös angegangen haben". Allenfalls hätte man "das ein oder andere Tor mehr schießen können".

"Es war halt nur noch ein Step zu gehen bis zu einem Wunder"

Lukas Kwasniok, sein hoch energetischer Saarbrücker Kollege, war dennoch sichtlich enttäuscht. Schon die Spieleröffnung war schließlich misslungen. Der Plan hatte vorgesehen, den Ball bei eigenem Anstoß tief in der Leverkusener Hälfte ins Seitenaus zu schießen und bei Einwurf der Werkself hoch zu pressen. Doch stattdessen landete der Ball im Toraus - es gab Abstoß für Leverkusen. "Die erste Halbzeit war eine einzige Enttäuschung. Du hast schon gespürt, wir kommen nicht ganz hin."

Kwasniok ist allerdings niemand, der solch eine krasse Unterlegenheit als Schicksalsschlag sehen würde. Oder eben als logische Konsequenz der Tatsache, dass bei Leverkusen doch der ein oder andere Großkönner, wie der am Dienstag überragende Kerem Demirbay, beschäftigt ist. "Wenn man jetzt nicht enttäuscht sein darf, dann wäre ja alles, was man vorher gesagt hat, nur eine Worthülse gewesen", widersprach der 37-Jährige, der mit seinem Team in der kommenden Saison in der dritten Liga spielt. Doch bevor es so weit ist, wäre ein Pokalfinale ganz nach seinem Geschmack gewesen: "Es war halt nur noch ein Step zu gehen bis zu einem Wunder."

Den Schritt nach Berlin geht nun Leverkusen, dessen Sportchef Rudi Völler nichts auszusetzen hatte an dem Auftritt seiner Elf. "Wir haben so gespielt, wie man das in einem DFB-Pokal-Halbfinale tun muss. Ich hatte schon früh das Gefühl, dass heute nichts anbrennt." Fürs Finale im Berliner Olympiastadion, bei dem Bayer zum zweiten Mal seit 1993 den Pokal gewinnen will, hatte Völler dann auch noch einen überraschenden Wunsch parat: "Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man in solch einem Riesenstadion vielleicht doch ein paar Zuschauer hineinlässt und ein Zeichen setzen will."