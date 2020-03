Als Saarbrückens Torwart auch den letzten Düsseldorfer Elfmeter gehalten hatte, brüllte der Stadionsprecher: "Halbfinaaaale" - und 6800 Zuschauer ließen ihr Team hochleben, da es gerade als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals in die Runde der letzten Vier eingezogen war. Wenn es nach den Saarbrücker Fans geht, ist der Weg danach übrigens auch schon vorgezeichnet: "FCS-international", stand auf einem großen Transparent in der Kurve, die nach dem Spiel genau wusste, bei wem sie sich zu bedanken hatte. "Batzi", mit bürgerlichem Namen Daniel Batz, hielt am Dienstagabend gleich fünf Elfmeter. Einen in der regulären Spielzeit. Und dann tatsächlich vier im Elfmeterschießen, das der Regionalligist am Ende mit 7:6 für sich entschied.

Der Mann des Tages, der für den SC Freiburg einmal ein Bundesligaspiel absolviert hatte, erzählte danach bereitwillig, wie er seine völlig entkräfteten Mitspieler nach den 90 Minuten motiviert hatte, noch mal alles zu versuchen. Trotz der eigentlich niederschmetternden Ausgangslage. Schließlich hatte Fortuna Düsseldorf erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit durch Mathias Jörgensen ausgeglichen (90.) und schien nun fest überzeugt zu sein, als Bundesligist die weitaus besseren Karten für die Verlängerung zu haben.

Doch das sah Batz ganz anders: "Kopf schlägt Körper", habe er seinen Mitspielern bei der Trinkpause zugerufen. "Wir sind im Viertelfinale, wir wollen ins Halbfinale. Und jetzt ist Verlängerung, da hätte uns gegen einen Bundesligisten schon keiner erwartet." Wohl wahr. Zumal sich der FCS zuvor aufs Kontern beschränkt hatte und eher glücklich durch Tobias Jänicke in Führung gegangen war (31.).

Saarbrücken kämpft sich ins Elfmeterschießen - den Rest erledigt Batz

Fortuna-Trainer Uwe Rösler wurde an der Seitenlinie dennoch von Minute zu Minute nervöser und verlor endgültig die Fassung, als Rouwen Hennings auch noch einen Elfmeter vergab (83.). Batz lenkte schon diesen platziert geschossenen Ball an den Pfosten und wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er kurz darauf vier weitere Strafstöße parieren würde.

Irgendwie, meinte der Torwart Batz, habe seine Mannschaft in der Verlängerung die "zweite Luft" bekommen. Was im klaren Gegensatz zur Fortuna stand, die mit einem Mal wie ein löchriger Luftballon wirkte. Fast jeden Zweikampf und beinahe jedes Laufduell verlor der Bundesligist zwischen Minute 90 und 120 und musste sich nach zwei Stunden Spielzeit plötzlich glücklich schätzen, nicht schon vor dem Elfmeterschießen als gedemütigter Verlierer vom Platz zu müssen.

Den Rest erledigte Batz, der auch noch den letzten, von Jörgensen geschossenen Elfmeter um den Pfosten drehte. Und während sich FCS-Trainer Lukas Kwasniok schon zur Pressekonferenz ein Bier bestellte und ankündigte, dass er am Mittwoch genau wie seine Mannschaft zu nicht viel zu gebrauchen sein würde ("Lassen Sie uns den heutigen Abend genießen, den morgigen vergessen und am Donnerstag wieder auf die Regionalliga fokussieren"), orderte Fortuna-Coach Uwe Rösler einen Kaffee und blickte ausgesprochen wächsern drein.