Von Thomas Hürner, Berlin

Es wäre schön gewesen, aber das war nicht der passende Moment, um das Versprechen einzulösen. Oliver Glasner klatschte mit seinem Trainerteam und seinen Spielern ab, er schaute mit verschränkten Armen in den Berliner Nachthimmel und setzte sich auf die Trainerbank. Dort hielt er es ein Weilchen aus, bis er sich auf den Weg zum Bundespräsidenten machte, der geduldig auf einem großen Podium wartete, das soeben am Spielfeldrand errichtet worden war. Dieser Weg wurde von lauten Pfiffen begleitet, doch die galten nicht ihm, Glasner, sondern aus irgendwelchen Gründen dem Bundespräsidenten.

Das war aus seiner Sicht wohl noch das Beste am uneingelösten Versprechen: Wie hätte das ausgesehen, einfach mit völlig besudelten Klamotten vor dem deutschen Staatsoberhaupt zu erscheinen - und dann auch noch als Österreicher? Glasner hatte vor dem DFB-Pokalfinale in Aussicht gestellt, einen sogenannten Dive zu vollziehen, also einen Bauchrutscher in Richtung der Fans, der "Hose und Leibchen" sicher ordentlich in Mitleidenschaft gezogen hätte. Voraussetzung wäre ein Erfolg der Frankfurter Eintracht gewesen.

Glasner stand nun aber in einem auffällig fleckenlosen Outfit vor Frank-Walter Steinmeier, er lächelte, drückte ihm die Hand und hielt ein kleines Pläuschchen. Dann nahm er seine Silbermedaille, die immerhin einen sehenswerten zweiten Platz im Wettbewerb ausweist, ging die Stufen runter und setzte das Prozedere von vorhin fort: Hier ein Handshake, da ein Gespräch mit einem Spieler, dann wieder ein Blick ins Nirgendwo. Und dann verschwand Glasner ins Innere des Berliner Olympiastadions.

Glasner wirkte an seinem letzten Tag als Eintracht-Coach geordnet

Oliver Glasner, 48, ist keiner, der gerne Show macht. Der Dive, den er bereits nach dem Halbfinalsieg in Stuttgart aufgeführt hatte, war damals aus einer waschechten Emotion heraus entstanden. So war das auch, als er in Hoffenheim einen Journalisten so schlimm anpflaumte, dass hinterher im Boulevard von einer "Wutrede" zu lesen war. Am Sonntag, nach der 0:2-Finalniederlage gegen RB Leipzig, wirkte Glasner nun so geordnet, wie es geordneter nicht geht. Er war also nochmal genau der Oliver Glasner, den die Liga kennen- und in weiten Teilen auch schätzen gelernt hat.

Glasner hielt seinen Bauch und seine Klamotten also vom Rasen fern, er machte auch keine Ehrenrunde vor den mitgereisten Fans. Sein nun schon seit Wochen feststehender Abschied aus Frankfurt sollte offenbar in geregelten Bahnen ablaufen - ohne Theatralik, ohne einstudierte Choreographie, ohne Manöver, die jemand kurz nach einer Niederlage als störend oder unangemessen empfinden könnte. Ausgesprochen ehrlich war der Auftritt des Österreichers dann aber schon, als die Audienz beim Bundespräsidenten vorbei war und Glasner bei seiner letzten Pressekonferenz als Trainer der Eintracht sein würde.

"Stolz und Dankbarkeit" empfinde er, sagte der Österreicher, weil er nun zwei Jahre lang Teil eines "fantastischen sportlichen Projekts war", das auch ein sehr ertragreiches Projekt war. Ganz oben steht in den Klubchroniken, natürlich, der Europa-League-Sieg 2022, das war der wohl größte Erfolg, der mit dieser Frankfurter Mannschaft möglich war. Doch auch der Rest sieht ansprechend aus, wenn man es - so wie Glasner - noch einmal in Relation mit der jüngeren Vergangenheit setzt: Der siebte Platz, auf dem die Eintracht diese Bundesliga-Saison abgeschlossen hat, wurde in der Frankfurter Geschäftsstelle als die aktuelle Entwicklung behindernd und im Allgemeinen als enttäuschend wahrgenommen - bis auf eine Ausnahme war's dennoch die beste Liga-Spielzeit der vergangenen zehn Jahre.

Dazu eben die Finalteilnahme im DFB-Pokal, das Erreichen des Achtelfinals der Champions League in dieser und die Qualifikation für die Conference League für die nächste Saison. "Das kann sich sehen lassen", sagte Glasner, ehe er daraufhin in gewohnter Sachlichkeit über die großen emotionalen Ausschläge in diesem Klub dozierte: "Wir können die Massen und die Stadt begeistern. Fußballer sind Künstler, wenn du auf der Bühne stehst, willst du dein Publikum begeistern - und das haben wir oft geschafft."

Glasner fordert viel Mitsprache - das sorgt für Konflikte

Glasner gilt gemeinhin als Technokrat, und tatsächlich hat man derlei Sätze nicht von ihm gehört, als er zuvor im eher gefühlskalten Wolfsburg angestellt war. In Frankfurt wird er nun als offenherzig und kommunikativ wahrgenommen, das war so nicht unbedingt zu erwarten und ließ seine Beliebtheitswerte in die Höhe schießen. Der Trainer Glasner, der eben noch beim gemütlichen Ebbelwoi-Trinken in der Stadt gesichtet wurde, hat sich in der Geschäftsstelle aber auch regelmäßig mit seinen Vorgesetzten verkracht. In Wolfsburg mit Jörg Schmadtke, in Frankfurt mit dem Sportvorstand Markus Krösche.

Stets ging es um Differenzen bei der Personalzusammenstellung, wobei unbedingt anzumerken ist, dass Glasner sein Personal am liebsten komplett selbst zusammengestellt hätte. Die disharmonische Lagerbildung ließ sich beim Finale in Berlin nicht kaschieren. Eine "sehr, sehr erfolgreiche Zeit" habe man gemeinsam gehabt, sagte Krösche, der ebenfalls eher der gefühlszähen Gattung der Fußballtechnokraten angehört. Auffällig war, dass er die Gelegenheit nicht nutzte, um feierliche Abschiedsworte zu sprechen, und auch sein Gesicht wirkte weitgehend frei von Gefühlen wie Wehmut oder Trennungsschmerz.

Glasner kann ein sehr anstrengender Arbeitskollege sein, fest steht aber auch: Ein Trainer, ob expressiv oder zurückhaltend, ist in erster Linie Trainer. Sein Einfluss muss sicht- oder mindestens fühlbar sein, seine Spieler müssen sich an ihm orientieren könnten, im Idealfall sollten sie auch überzeugt von ihm sein - und das Pokalfinale erhärtete den Eindruck, dass das bei Glasner unbedingt der Fall ist. Die Eintracht machte ein kämpferisch und taktisch tadelloses Spiel, sie hatte den Gegner aus Leipzig in der Vorbereitung offenkundig neugierig studiert und ein paar Lösungen daraus entwickelt.

Wohin Glasner gehen wird, steht noch nicht fest

Verteidigt wurde mit einer Fünferkette, die von den laufstarken Zentrumsspielern Sebastian Rode und Djibril Sow ergänzt wurde, und vorne wartete der für handelsübliche Radarfallen deutlich zu schnelle Randal Kolo Muani. Dieser Plan machte auch beim Praxistest viel Sinn, denn die SGE war das griffigere Team, das es in ersten Halbzeit etwas öfter schaffte, den Gegner in zarte Stresssituationen zu versetzen. Davon gab es allerdings generell nicht sehr viele in diesem Spiel, das nahezu ohne Höhepunkte auskam und letztlich einen doppelt und dreifach abgefälschten Schuss von RB-Stürmer Christopher Nkunku brauchte, um sich für eine Richtung zu entscheiden (71. Minute). Ein "Schock" sei der Rückstand für seine Spieler gewesen, sagte Glasner, bei Leipzig habe sich dagegen ein "Boost" bemerkbar gemacht. Nkunku, der für Radarfallen ebenfalls kaum zu erfassen ist, war es dann auch, der nach einem rasanten Sprint den 2:0-Endstand durch Dominik Szoboszlai vorbereitete.

Oliver Glasner verlässt die Eintracht also mit einer Niederlage und ein paar herum wabernden Querelen, wohin er geht, das ist noch offen. Mit seiner Zukunft, sagte er, habe er sich "noch überhaupt nicht beschäftigt, weil mich das überhaupt nicht interessiert hat". Dafür hat er ein Versprechen eingelöst, das produktiver klingt als jeder Bauchrutscher: Als er noch frisch bei der Eintracht war, erzählte Glasner, da habe ihn eine ältere Dame angesprochen und eingefordert, gut auf ihre Eintracht aufzupassen. Diese Mission sehe er als erfüllt an. Nun hoffe er, den Klub in verantwortungsvolle Hände übergeben zu können.