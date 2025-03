Interview von Anna Dreher und Thomas Hürner

Wenn am Sonntag das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen stattfindet, wird die Kulisse so groß sein wie bei bislang keiner Partie im deutschen Klubfußball der Frauen: 57 000 Zuschauer werden ins ausverkaufte Volksparkstadion kommen. Für HSV-Vorstand Eric Huwer und Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry zeigt das Interesse am Nordderby das Potenzial des Frauenfußballs. Außergewöhnlich ist der Wettbewerb in dieser Saison aber nicht nur deshalb: Erstmals seit zehn Jahren wird nicht der VfL Wolfsburg die Trophäe überreicht bekommen. Im anderen Halbfinale stehen sich am Samstag der FC Bayern und die TSG Hoffenheim gegenüber – vor 2500 Zuschauern im Münchner Campus-Stadion.