DFB-Pokal:Leverkusen souverän weiter – Schalke ist raus

Bayer Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe gegen die SV Elversberg locker gemeistert und ohne Mühe das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Double-Gewinner setzte sich am Dienstagabend 3:0 (3:0) gegen den zu Beginn überforderten Zweitligisten durch und gewann saisonübergreifend die achte Pokalpartie in Serie. Die letzte Niederlage hatte es im Sommer 2022 in der 1. Runde gegeben – in Elversberg (3:4).

„In der ersten Hälfte haben wir das sehr gut gemacht, in der zweiten hätten wir ein bisschen mehr Ballkontrolle und Dominanz zeigen können“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei Sky: „Eigentlich wollen wir dem Gegner den Ball nicht so viel überlassen. Aber wir sind weiter, alles in Ordnung.“

Doppeltorschütze Patrik Schick (2., 9.) und Aleix Garcia (36.) per Traum-Freistoß trafen zum Sieg für die Werkself, die sich besonders in der ersten Halbzeit den Frust der vergangenen Woche von der Seele spielte. Zuletzt hatte es in der Champions League (1:1 bei Brest) und Bundesliga (2:2 in Bremen) nur zwei enttäuschende Remis gegeben. Vor dem Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) kamen einige Leistungsträger wie Florian Wirtz oder Victor Boniface nur zu Kurzeinsätzen.

St. Pauli und Schalke scheiden aus

Mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten hat RB Leipzig seine Pflichtaufgabe gelöst und steht ebenfalls im Achtelfinale. Im Bundesliga-Duell gegen den FC St. Pauli siegte das Team von Trainer Marco Rose 4:2 (3:1). Yussuf Poulsen (12./30.), Christoph Baumgartner (17.) und Joker Antonio Nusa (80.) erzielten die Treffer für den Pokalsieger von 2022 und 2023, der damit Rückenwind mit ins Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nimmt. Morgan Guilavogui (28.) und Eric Smith (59.) trafen für die Gäste, die sich nur kurz Hoffnungen auf eine Überraschung machen durften.

Schalke 04 hat auch das dritte Spiel unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen verloren. Der ersatzgeschwächte Zweitligist dürfte nach dem erst am Ende deutlichen 0:3 (0:1) beim Bundesligisten FC Augsburg aber neuen Mut schöpfen. Augsburgs Alexis Claude-Maurice, der am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen Borussia Dortmund beide Treffer erzielt hatte, bereitete den Weg (26.), allerdings sah Torhüter Justin Heekeren dabei sehr unglücklich aus. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup agierte in der zweiten Halbzeit ein wenig zu schludrig, zog aber erstmals seit sechs Jahren ins Achtelfinale ein. Arne Maier (87.) und Samuel Essende (90.) machten den Sieg in den Schlussminuten klar.

Der Karlsruher SC hat die nächste Pokalüberraschung der Kickers Offenbach abwenden können. Der Zweitligist siegte beim letzten verbliebenen Viertligisten 2:0 (0:0). Die Treffer vor 20.071 Zuschauern am Bieberer Berg erzielten Budu Siwsiwadse (62. Minute) und Marcel Beifus (72.). Im Vergleich zum 5:0 gegen die Sportfreunde Lotte in der ersten Runde hatte der KSC dieses Mal aber deutlich mehr Mühe. Von einem Zwei-Klassen-Unterschied war lange nichts zu sehen.