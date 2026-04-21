Unter den Legenden, die sich als vermeintliches Allgemeinwissen in die Welt des Fußballs geschlichen haben, findet sich auch eine Behauptung über Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand, 54. Dieser, so heißt es, sei in seinem früheren Leben so wie manch anderer Kollege im ordentlichen Schuldienst tätig gewesen und habe unter anderem das Fach Geografie unterrichtet. Das ist zwar nicht richtig, aber auch keine Form von böswilliger Nachrede. Es handelt sich eher um ein Gerücht, das aus dem Augenschein und aus Mutmaßung entstanden ist, denn einen Gymnasiallehrer Hjulmand kann man sich bestens vorstellen.