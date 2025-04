„Wir haben am Morgen bewässert, kurz vor dem Spiel machen wir das auch in der Liga nie“, erklärte Arminias Sportgeschäftsführer Michael Mutzel. Schiedsrichter Harm Osmers habe ihm die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens bestätigt. Die Bielefelder sind das trockene Geläuf gewohnt, es zählt für sie zum Faktor Heimvorteil, die Leverkusener taten sich umso schwerer. Das Offensivspiel stockte merklich, wirkte überhaupt nicht: flüssig.

„Es hat fast nichts funktioniert“, klagte Trainer Xabi Alonso, der den Faktor Bewässerung allerdings nicht erwähnte: „Wir haben einfach nicht gut gespielt.“ Vor drei Wochen war Leverkusen gegen Bayern München aus der Champions League ausgeschieden, in der Bundesliga beträgt der Rückstand auf die Münchner sechs Punkte. Der DFB-Pokal war für den Double-Sieger der Vorsaison die bestverbliebene, vielleicht letzte gute Gelegenheit, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen. Doch man kam gegen bissige Bielefelder nie ins Spiel. Jonathan Tah hatte in der 17. Minute zwar das 1:0 erzielt, doch nur drei Minuten später glich Bielefeld aus und ging ganz kurz vor der Pause sogar in Führung. In der zweiten Halbzeit wurde Leverkusen kaum noch richtig gefährlich.

„Wenn du so rausfliegst, wirst du nachdenklich“, sagte Torwart Lukas Hradecky in den Stadion-Katakomben. Auch für Trainer Alonso war die Leistung bedenklich. „Bis jetzt war die Entwicklung gut“, sagte er über die letzten zwei Spielzeiten, „aber jetzt haben wir in einem wichtigen Moment ein großes Spiel verloren.“ Alonso nannte die Pokal-Blamage einen „Tiefpunkt“.

Rolfes vermisst „Präsenz“ und „Dominanz“

Die mitgereisten Fans sahen das offenbar ähnlich. Sie diskutierten am Zaun heftig mit dem durchaus konfrontationsfreudigen Führungsspieler Granit Xhaka, der rein optisch auch gar keinen demütigen Eindruck erweckte und Drohgebärden einzelner Fans extrovertiert erwiderte.

Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes vermied trotz des Klassenunterschieds beider Mannschaften Wörter wie Blamage oder Schmach. Er analysierte, seine Mannschaft habe „keine Präsenz in den Zweikämpfen“ und „keine Dominanz“ gezeigt. Er sprach über das 1:2 sehr sachlich, wie über eine ganz normale Niederlage, und versuchte noch, einen Motivationsvorteil für die Bundesliga daraus zu ziehen. „Jetzt müssen wir in der Meisterschaft umso mehr Vollgas geben“, sagte er.

Der aufgebrachte Geschäftsführer Carro hatte sich nach seiner Bewässerungs-Rage irgendwann wieder beruhigt und sagte aufrichtig: „Ich gratuliere den Bielefeldern, sie haben verdient gewonnen.“