Von Thomas Hürner, Hamburg

Flutlichtabende beim Hamburger SV waren früher ein echtes Spektakel. Wer das nötige Kleingeld hatte, rang um ein Ticket im VIP-Bereich des Volksparkstadions, und wer es dann tatsächlich hinein schaffte, bekam Szenen von soziologischem Unterhaltungswert präsentiert, getreu dem inoffiziellen Studientitel: Beobachtungen aus der hanseatischen Hautevolee.

Da hielten Großindustrielle ehrfürchtig die Luft an, wenn der eher kurze Uwe Seeler durch die Ehrenloge stapfte, die Aperitif schlurfenden Schauspieler aus Deutschland imitierten ihre Kollegen aus Hollywood, und im dichten Zigarrenqualm kamen seriöse Kaufleute schon mal mit Größen aus dem Rotlichtmilieu ins Geschäft. Den Rest erledigten auf dem Rasen Magath und Hrubesch, van der Vaart und Olic, später van Nistelrooy und Petric.

In Hamburg sprechen manche vor dem Pokalhalbfinale von einer "historischen Chance"

Und weil am Ende häufig der HSV gewann, stieg die Anziehungskraft parallel zu den Ticketpreisen, was wiederum Transfers von formidablen Einzelkönnern ermöglichte... und so weiter.

Solche Geschichten bekam man in der Hansestadt zuletzt häufiger zu hören, denn nach Jahren des Hungerleidens steht für den HSV an diesem Dienstag wieder ein sportliches Highlight an, manch einer spricht gar von einer "historischen Chance". In der Tat ist dieses DFB-Pokalhalbfinale gegen den Erstligisten SC Freiburg eine enorme Sache für alle, die es mit dem HSV halten. Die Spieler freuen sich, weil die meisten von ihnen erstmals einen ausverkauften Volkspark erleben werden nach etlichen Geisterspielrunden und zuletzt eher mauem Publikumsinteresse. Die Fans freuen sich schon deshalb, weil es zuletzt wenig gab, an dem sie sich erfreuen durften.

Und auch die Hamburger Klubfunktionäre reiben sich die Hände. Die Sondereinnahmen aus dem Pokal waren nicht eingeplant gewesen und dürften jetzt locker ausreichen, um sich für die neue Saison zum Beispiel einen Flügelangreifer und einen Mittelfeldspieler zu leisten, mit deren Hilfe vielleicht, vielleicht endlich die Rückkehr in die Bundesliga gelingt. Nach dann, wie es momentan aussieht, fünf Jahren in der Zweitklassigkeit, in denen der HSV hartnäckig daran gearbeitet hat, seinen eigenen Mythos in der Hamburger Binnenalster zu versenken.

"Wir sind nominell der Herausforderer", sagte der HSV-Coach Tim Walter

Der HSV ist trotzdem der einzige Klub im verbliebenen Teilnehmerfeld, der den DFB-Pokal in seinem Klubmuseum ausstellen darf, in dreifacher Ausführung sogar. Im Spiel gegen den SC Freiburg sei man aber freilich "nominell der Herausforderer", wie der HSV-Trainer Tim Walter am Montag noch einmal betonte. Der Außenseiterjargon war der Sache angemessen, denn die kleinen Freiburger sind derzeit sogar eine Liga höher besser in der Tabelle postiert als der HSV, bei dem man in dieser Saison vermutlich froh wäre, wenn sich die enttäuschenden Zweitligatabellen aus den Vorjahren duplizieren ließen.

Womit man bei einem der großen Probleme für alle Angestellten des Gegenwarts-HSV angelangt wäre: Überall lauern gefährliche Vergleichsgrößen, und am gefährlichsten ist der Vergleich mit sich selbst. Denn bei einem Klub, der früher Titel gewann und über Dekaden als unabsteigbar galt, droht eine mittelprächtige Saison immer gleich mit dem historisch schlechtesten Tabellenplatz zu enden. Konkret bedeutet das aus HSV-Sicht: der aktuelle Tabellenplatz sechs wäre historisch schlecht.

Die Hamburger Aufstiegschancen sind längst nur noch theoretischer Natur, weshalb ein positives Pokalerlebnis von immenser Bedeutung ist. Eine Überraschung ist dem HSV durchaus zuzutrauen. An guten Tagen spielt die Walter-Elf einen adretten Offensivfußball, und an den bisherigen Pokalabenden konnte sie sich sogar auf ein Entgegenkommen der Dramaturgie verlassen: Verlängerung, Elfmeterschießen, Sieg des HSV - so liefen die vorangegangen Runden gegen Karlsruhe, Köln und Nürnberg.

Beim Traditionsklub sind sie stolz auf die eigene Erzählung vom "Weg der Entwicklung"

Davon abgesehen, so wirkt es, herrscht beim Traditionsklub ein fast grenzenloser Glaube in die Erzählung vom "Weg der Entwicklung", auf dem sich der HSV nach HSV-Angaben seit mindestens zwei Jahren befindet. Es ist eine Erzählung, die einem kritischen Faktencheck nur bedingt standhält, denn aus der Vorsaison wurden nur drei, vier Stammkräfte in die aktuelle Spielzeit überführt und auf der Klubhomepage reihenweise Spielerbildchen ausgetauscht. Für eine solche Vorgehensweise hat sich in der Branche eigentlich der Begriff "Neuaufbau" durchgesetzt.

Überdies ist die junge Mannschaft, von der in der Klubführung immer die Rede ist, eher eine junge Bank. In der Startelf etablieren konnten sich nur der Mittelfeldmotor Ludovit Reis, 21, und der wirklich herausragende Verteidiger Mario Vuskovic, 20. Ansonsten sind die Schlüsselpositionen ausschließlich von erfahrenen Zweitliga-Akteuren besetzt, zum Beispiel vom Torwart Daniel Heuer Fernandes, dem Abwehrchef Sebastian Schonlau, dem Mittelfeldstrategen Jonas Meffert oder dem Stürmer Robert Glatzel.

Der Pokalgegner Freiburg symbolisiert vieles, was dem HSV abgeht

Für diesen Kader geben der Hamburger Sportvorstand Jonas Boldt und der Sportdirektor Michael Mutzel weiterhin eine Menge Geld aus. Gebracht hat das allerdings wenig, denn der HSV ist der vermutlich einzige Klub im deutschen Profifußball, der es zirka zehn Jahre lang geschafft hat, in der inoffiziellen Etat-Tabelle schlechter abzuschneiden als in der echten Tabelle. Also quasi das spiegelverkehrte Resultat im Vergleich mit Freiburg. "Sie stehen für Stabilität und Kontinuität", sagte der HSV-Trainer Walter. Das war einerseits ein ernstgemeintes Lob für die seriöse Aufbauarbeit beim Pokalgegner. Andererseits klang Walter auch ein bisschen wie ein Angestellter, der diese Unternehmenskultur gerne beim HSV umgesetzt sehen würde, und zwar mit sich selbst in leitender Funktion.

Es ist ohnehin nicht so, dass der Sportvorstand Boldt und seine HSV-Kollegen keine guten Ideen hätten, sie haben für ihre Ideen nur eine schiefe Erzählung gewählt. Und wenn die Erzählung nicht stimmt, ist die Gefahr in Hamburg traditionell groß, dass am Saisonende aus "gut gemeint" mal wieder das exakte Gegenteil von "gut gemacht" herauskommt. In den Klubgremien wird Boldts Wirken bald bewertet werden, vom Ergebnis dürfte dann auch abhängen, ob der Trainer Walter auf eine Weiterbeschäftigung hoffen darf.

Was ihnen sicher helfen würde: Wenn der HSV seine letzte Ausfahrt erwischt, zum Pokalfinale nach Berlin.