Kapitän Robin Koch hat Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale des DFB-Pokals geführt. Der zuletzt kritisierte Abwehrchef leitete mit seinem Tor den 3:1 (0:0)-Erfolg beim personell arg gebeutelten Hamburger SV ein (56. Minute). Jonathan Burkardt (71.) mit seiner letzten Aktion und der für ihn eingewechselte Younes Ebnoutalib (75.) legten nach. Dem HSV gelang durch Terem Moffi (79.) nur der Ehrentreffer. Für die Hamburger bleibt der schwache Trost, schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball -Bundesliga in Frankfurt Revanche nehmen zu können. Dann möglicherweise mit einem weiteren Stammspieler weniger: Abwehrchef Sebastiaan Bornauw musste zur Pause raus und verlängerte die Verletztenliste des Bundesliga-Elften.

Parallel zum Spiel in Hamburg hat RB Leipzig der hitzigen Atmosphäre im Stadion an der Essener Hafenstraße getrotzt und ist dank Doppelpacker Christoph Baumgartner einem unangenehmen Abend entgangen. Die auswärts bisher schwachen Sachsen mühten sich bei Drittligist Rot-Weiss Essen zu einem 2:1 (0:1) und zogen trotz Unterzahl in der gesamten zweiten Halbzeit ins Achtelfinale ein. Lucas Brumme (9.) nährte früh die Essener Hoffnungen auf eine Sensation. Aufseiten der Leipziger, die auswärts herbe Pleiten in München (1:6) und Madrid (1:4) kassiert hatten, wurde Baumgartner (78., 82.) zum Partycrasher. RB war zu dem Zeitpunkt bereits über 35 Minuten in Unterzahl: Nicolas Seiwald hatte wegen wiederholten Foulspiels (44.) Gelb-Rot gesehen.

Ballon d’Or für Harry Kane : Herr über Zeit und Raum Der Goldene Ball bedeutet Harry Kane die Welt. Er hat ihn sich im perfekten Moment verdient – indem er seine Karriere auf so riskante, aber überlegte Weise gestaltet hat, wie er sich auf dem Rasen den Gegenspielern entzieht. SZ Plus Von Philipp Schneider ...

Der FC Augsburg hat derweil eine Blamage dank seiner Joker gerade so abgewendet. Die eingewechselten Arijon Ibrahimovic und Anton Kade schossen den Bundesligisten beim umkämpften 4:2 (2:1) beim mutigen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne Sieg ins Achtelfinale. Den FCA-Doppelpack durch Rodrigo Ribeiro (13., 21.) glichen Luca Molinari (23.) und Kapitän Volkan Celiktas (47.) aus. Doch dann schlenzte zunächst Ibrahimovic (69.), vier Minuten zuvor eingewechselt, den Ball aus 25 Metern traumhaft ins Tor der Gastgeber. Kade (74.), der mit Ibrahimovic gekommen war, entschied das spannende Duell.

Die Auswärtsspezialisten von Mainz 05 sind dagegen in der zweiten Runde überraschend zu Fall gekommen. Beim Zweitligisten VfL Bochum verloren die Rheinhessen erstmals nach saisonübergreifend sechs Siegen auf fremdem Platz 0:2 (0:0). Der Außenseiter Bochum erkämpfte sich mit großem Einsatz dagegen seinen ersten Heimsieg überhaupt in der aktuellen Spielzeit.

In einem Spiel, das keinen Klassenunterschied erkennen ließ, traf Christian Rasmussen (46.) zur Bochumer Führung. Stürmer Philipp Hofmann legte nach (75.). Der VfL feierte damit auch eine kleine Revanche: Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams besiegelte Mainz mit einem 4:1-Erfolg den siebten Bundesliga-Abstieg der Bochumer. Der Favorit verpasst derweil zum bereits vierten Mal in Serie das Pokal-Achtelfinale.