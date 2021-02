Von Christoph Ruf, Stuttgart

Ohne Mühe fing Gladbachs Torwart Tobias Sippel eine Flanke herunter, die mit viel Verzweiflung und wenig Präzision in den Strafraum geschlagen worden war. Hätte er sie fallen lassen, wären noch seine Kollegen Nico Elvedi und Ramy Bensebaini als Notfallreserve zur Stelle gewesen - Grund genug für beide Abwehrspieler, nach der seriösen Rettungstat ihres Keepers schon mal abzuklatschen. Schon zwei Minuten vor Abpfiff schienen sie zu wissen, dass Mönchengladbach das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichen würde. Und so kam es auch.

Mit Hochmut hatte die Vorfreude der Gladbacher Defensivleute nichts zu tun, eher mit einer realistischen Einschätzung der Lage. Die Borussia war im Stuttgarter Dauerregen das bessere Team und auch am Ende einem 3:1 deutlich näher als der VfB dem 2:2. Als das 2:1 (1:1) besiegelt war, sagte Verteidiger Stefan Laimer, er träume nun "ein wenig vom Endspiel". Vor der Partie hatte bereits der nach seinem Januar-Sabbatical erstmals wieder im Stadion erschienene Sportdirektor Max Eberl den Pokal-Wettbewerb als "kürzesten Weg zum Blech" bezeichnet.

Sonderlich vermessen ist Gladbachs Traum vom Pokalgewinn nicht. Mit den Bayern, Leverkusen und Frankfurt sind drei der sechs Mannschaften schon ausgeschieden, die in der Ligatabelle aktuell besser liegen. In der Champions League hingegen ist der Weg zum Pott steinig, dort bekommt es Gladbach bald mit Manchester City zu tun, das zuletzt 13 Spiele in Serie gewann. Und was eine Titelchance in der Bundesliga angeht, da macht sich Trainer Marco Rose erst recht keine Illusionen: "Die Bayern werden wir wahrscheinlich nicht mehr holen dieses Jahr. Bei allem, was ich meinen Jungs zutraue - die sind schon ein bisschen weiter weg."

Der Datenschutzbeauftragte des Landes wirft dem VfB "erhebliche Verstöße" vor

Dass die Partie in Stuttgart wegen der spielerischen Qualität beider Teams unterhaltsam werden könnte, war zu ahnen - und schon nach 92 Sekunden Gewissheit. Denn nach dem frühen 1:0 des VfB durch Silas Wamangituka verbot sich für Gladbach jedes Taktieren. Die Gäste hatten danach die besseren Chancen - und nutzte zwei davon. Bereits das 1:1 (45.+1) von Marcus Thuram war verdient, und wie das Stuttgarter Führungstor das Resultat eines schönen Dribblings.

Nach dem Spiel kreiste die Debatte aber nicht um die starken Individualisten. Sondern darum, dass beide Trainer, wie im Pokal nicht unüblich, ihren Ersatztorhütern eine Einsatzchance gegeben hatten. Im Fall von Sippel, der fast durchgehend sicher wirkte, war das kein Problem. Beim Stuttgarter Fabian Bredlow hingegen, der Gregor Kobel vertrat, ging das Unterfangen nicht ganz so glücklich aus. Bredlow, der zu Beginn der vergangenen Zweitligasaison das Duell um den Platz im VfB-Tor verloren hatte, gab nach dem Spiel zu, dass er beim Gladbacher Siegtor "wie ein Idiot" ausgesehen habe. Er war weit aus seinem Kasten gekommen, um Gladbachs Stürmer Alassane Plea entgegenzueilen. Dann stolperte er, rappelte sich auf - und setzte zu einem Hampelmann-Sprung an, wie ihn Handball-Keeper beim Sieben-Meter-Wurf praktizieren. Plea hatte allerdings keinen Lupfer über Bredlow im Sinn, sondern lief unbedrängt weiter und schob zum 2:1 ein.

"Fabi hat es verdient auf dem Platz zu stehen, er ist beim 1:2 auch nur am Ende einer Fehlerkette", relativierte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo die Schlüsselszene. Ansonsten habe der Kobel-Vertreter "souverän gehalten und gut von hinten aufgebaut". Was das große Ganze anging, war der VfB-Coach hingegen diesmal nicht so gnädig gestimmt: "Man muss nicht immer das Positive rausziehen. Manchmal muss man ein Spiel auch einfach abhaken."

Das taten nach dem Spiel auch die Stuttgarter Klubverantwortlichen zügig, schließlich galt es zu kommentieren, dass der Landes-Datenschutzbeauftragte Stefan Brink den Schwaben am Mittwoch "erhebliche Datenschutzverstöße" im Zusammenhang mit der illegalen Weitergabe von Mitgliederdaten attestiert hatte. "Ich wusste seit letzter Woche, dass es ein Bußgeldverfahren gibt", sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger, der mit dem VfB-Präsidenten Claus Vogt eine Dauerfehde führt, der ARD: "Wir haben noch Neues erfahren. Jetzt geht es darum, auch weiter so zu kooperieren." Dass der Klub bisher gut mit den staatlichen Ermittlern zusammengearbeitet habe, hatte Brink lobend erwähnt.