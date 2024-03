Herrje, diese Rutschpartie: In Saarbrücken ermöglichte am Ende auch der Rasen die Überraschung des FCS gegen Gladbach.

Kommentar von Martin Schneider

Es fügte sich, dass kurz vor der erneuten DFB-Pokalsensation am Dienstagabend in England eine interessante Meldung die Runde machte. Der europäische Fußballverband Uefa, so war in einigen in der Regel gut informierten Medien zu lesen, müsse bei der Auslosung zur neuen Champions-League-Gruppenphase einen Computer um weitreichende Hilfe bitten. Der Grund: Das Verfahren der Spielzuteilung sei so kompliziert, dass nur noch ein Algorithmus den Überblick behalten könne. Würde man wie üblich einen menschlichen Kugelmischer beauftragen, würde das angeblich 900 Kugeln und drei bis vier Stunden Zeit benötigen.