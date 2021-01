Fehlt seinem Team auch am Dienstag im Pokal: Leverkusens Florian Wirtz (links) pausiert im Pokal und kann sich deshalb nicht mit dem Frankfurter Djibril Sow duellieren.

Eintracht Frankfurt reist mit dem Erfolgsgefühl von drei Siegen in Serie zum Zweitrunden-Spiel nach Leverkusen. Günstig für das Siegerteam ist in jedem Fall: In der nächsten Runde wartet ein Außenseiter als Gegner.

Von Ulrich Hartmann, Leverkusen

Wenn Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt an diesem Dienstagabend das vorletzte Spiel der zweiten Runde im DFB-Pokal austragen, dann geht es dabei fast schon um den Einzug ins Viertelfinale. Es ist nämlich so, dass der Sieger dieser nachgeholten Zweitrunden-Partie im bereits ausgelosten Achtelfinale beim Viertligisten Rot-Weiß Essen antreten muss. Nun haben die Essener mit dem Bundesligisten Arminia Bielefeld und dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zwar bereits zwei höherklassige Kontrahenten eliminiert. Aber sowohl Leverkusen als auch Frankfurt wäre Anfang Februar natürlich trotzdem klarer Favorit. Die Essener hatten sich eigentlich Schalke als Achtelfinalgegner zu einem rassigen Ruhrpottklassiker gewünscht, nähmen jetzt im Zweifelsfall aber lieber Frankfurt.

Nur zehn Tage, nachdem die Frankfurter im eigenen Stadion das Bundesliga-Duell der beiden Klubs mit 2:1 gewonnen hatten, trifft man im Pokal schon wieder aufeinander. Leverkusen befindet sich mit nur einem Punkt aus den jüngsten drei Bundesligapartien in der schwächsten Phase dieser Saison, nimmt die Misere aber sportlich, weil man auf Tabellenplatz drei weiterhin aussichtsreich positioniert ist. Frankfurt ist auf Platz neun zwar nicht ganz so gut gestellt, hat nach drei Siegen in Serie aber das Momentum womöglich auf seiner Seite.

Der Leverkusener Trainer Peter Bosz verzichtet wie schon beim jüngsten 1:1 gegen Bremen und trotz der zuletzt mauen Ergebnisse freiwillig auf sein 17 Jahre altes Mittelfeld-Talent Florian Wirtz. Wirtz spüre eine Überbelastung, sagt Bosz. "Er ist nicht verletzt, aber wir wollen auch nicht, dass er sich verletzt." Die Frankfurter müssen zwangsweise auf ihren Flügelflitzer Filip Kostic verzichten, der nach einem üblen Foul im Pokal-Viertelfinalspiel der vergangenen Saison gegen Werder Bremens Ömer Toprak für vier Pokalspiele gesperrt wurde und in Leverkusen zum dritten Mal pausieren muss. In einem möglichen Achtelfinale in Essen könnte Kostic seine Sperre endgültig verbüßen.

Pokalerfahrung besitzen die Duellanten zur Genüge, so dass es ein rasantes Spiel werden könnte. Zuletzt im Sommer verlor Leverkusen das Endspiel gegen Bayern München (2:4), nachdem im Halbfinale die Frankfurter in München (1:2) ausgeschieden waren. Vor zwei Jahren hatten die Schlussrunden umgekehrt gelautet: 2018 gewannen die Frankfurter das Finale gegen München (2:1), nachdem die Leverkusener im Halbfinale gegen die Bayern (2:6) ausgeschieden waren.