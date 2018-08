16. August 2018, 18:50 Uhr DFB-Pokal Keine Maurer, keine Maler

Da Regionalligist Schweinfurt, dort Champions-League-Teilnehmer Schalke - viel größer kann der Unterschied kaum sein. FC-05-Trainer Timo Wenzel kennt beide Seiten.

Von Sebastian Leisgang

Natürlich erinnert sich Timo Wenzel an diesen Abend im September 2004. Er weiß noch, dass das Spiel hin und her gegangen ist und dass nach 120 Minuten acht Tore gefallen sind, vier für seinen 1. FC Kaiserslautern, vier für den FC Schalke 04. Wenzel weiß noch, dass Halil Altintop und Marco Engelhardt im Elfmeterschießen vergeben haben - was das Aus im DFB-Pokal bedeutet hat. "Ein brutales Spiel", sagt er.

Jetzt sitzt Timo Wenzel, 40, auf der Haupttribüne des Schweinfurter Willy-Sachs-Stadions und blickt hinab. Da unten wird er am Freitagabend (20.45 Uhr) auf der Tartanbahn stehen, er wird vor seiner Trainerbank auf und ab gehen, er wird mit den Armen rudern, er wird herumbrüllen. Mit dem Regionalligisten FC Schweinfurt 05 trifft er im DFB-Pokal erneut auf Schalke. Für den Trainer Wenzel wird es das bislang größte Spiel - angespannt sei er aber nicht, sagt er. Schließlich hat der Spieler Wenzel schon eine Menge erlebt.

Vor einem Jahr kam Frankfurt, aber Schalke ist für Wenzel "noch mal eine andere Dimension"

Wenzel weiß ja, wie das ist: Fußball, Flutlicht und frenetische Fans. Zu seiner Zeit beim VfB Stuttgart hat er in der Champions League mal im Old Trafford gespielt - da bringt ihn ein Pokalspiel in der ersten Runde nicht aus der Fassung. Und doch: Für die Nullfünfer ist es eine große Sache, an diesem Freitag Schalke gegenüberzustehen. In der vergangenen Saison ist der Regionalligist gegen den späteren Titelträger Eintracht Frankfurt ausgeschieden, Königsblau, findet Wenzel, sei aber "noch mal eine andere Dimension".

Da der Regionalligist, dort der Champions-League-Teilnehmer: Viel größer kann der Unterschied zwar kaum sein, doch die Fernsehkommentatoren werden sich keinen Spaß daraus machen können, dem Zuschauer mitzuteilen, dass der Linksverteidiger des Außenseiters Maurer ist, der rechte Mittelfeldspieler Maler, und dass der Angreifer nur deshalb spielen kann, weil er seine Spätschicht im Seniorenheim getauscht hat. Auch die Schweinfurter sind von Beruf Fußballer, und Wenzel betont: "Wir trainieren genauso viel wie eine Bundesligamannschaft." Schalke werde seine Elf auch deshalb nicht unterschätzen, glaubt Wenzel.

Er setzt nicht darauf, dass die Gelsenkirchener seine Spieler für Maurer und Maler halten, die sich zufällig ein Fußballtrikot übergestülpt haben und jetzt halt einen Ball durch die Gegend bolzen - dafür werde "Dome schon sorgen", sagt Wenzel, "auch wenn es psychologisch völlig normal ist, dass du gegen einen kleineren Gegner ein paar Schritte weniger machst".

"Wenn der Pillo sich den Ball an Nastasic vorbeilegt, wie soll der hinterherkommen?"

Wenn Schweinfurts Trainer über den Schalker Coach Domenico Tedesco spricht, dann sagt er immer: Dome. Er kennt Tedesco aus seiner Zeit in Stuttgart. Er hat beim VfB in der Bundesliga gespielt, Tedesco eine Nachwuchself trainiert. Ihr Kontakt ist zwar nicht allzu rege, wenn Wenzel aber Dome sagt, klingt es vertraut, fast, als erzähle er von einem guten Freund der Familie, der die Blumen gießt und den Hund ausführt, wenn mal wieder ein Urlaub ansteht. Wenzel hält große Stücke auf Dome. Der Weg, den Schalkes Trainer eingeschlagen hat, aus dem Nachwuchs in die Bundesliga, dieser Weg imponiert ihm. Auch er strebt nach oben, er weiß aber sehr wohl, dass er sich erst mal einen Namen machen muss. Vielleicht mit einem Sieg gegen Schalke? Wenzel schmunzelt. Dann sagt er: "Schalke ist der große Favorit." Man könnte nun eine Hymne auf den Bundesligisten erwarten, auf dessen Effektivität und Standhaftigkeit, auf den Kader, vielleicht auch auf Dome - doch Wenzel lässt ein Aber folgen. Er betont: "Aber die kleine Chance, die wir haben, wollen wir nutzen. Egal, gegen wen wir spielen: Wir haben immer eine Chance." Nicht nur gegen Schalding-Heining, Schweinfurts täglich Brot, sondern auch gegen Schalke.

Aber wie lässt sich dem Mittelstürmer Adam Jabiri vermitteln, dass er auch gegen Naldo in der Lage ist, ein Kopfballduell zu gewinnen und den Ball zu behaupten? Und wie lässt sich dem Mittelfeldspieler Steffen Krautschneider beibringen, dass er auch gegen Schalke frech sein und ins Dribbling gehen muss? Wenzel kündigt an: "Ich werde meine Spieler starkreden." Dann bemüht er das Beispiel Alexander Piller: "Der ist so schnell, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es in der Bundesliga viele schnellere Spieler gibt. Wenn der Pillo sich den Ball an Nastasic vorbeilegt, wie soll der hinterherkommen?"

Wenzel war früher selbst auf der Seite der Großen, er weiß, wie es ist, als Bundesligaspieler im DFB-Pokal gegen die Kleinen zu spielen - und dass die erste Runde immer Überraschungen parat hält, vielleicht sogar einen Sieg Werder Bremens. Oder eben einen Schweinfurter Erfolg. Wenzel glaubt an seine Spieler. Er sagt: "Die Mannschaft ist gut in Form." Was er nicht sagt: Er glaubt sogar, dass sie so gut in Form ist, dass sie es an diesem Freitag vielleicht mit Schalke aufnehmen kann.