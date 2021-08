Von Ulrich Hartmann, Kaiserslautern

Der Betze bebte nicht. Er bibberte und flimmerte, er zitterte und wackelte. Immerhin, er vibrierte. Doch 5000 Zuschauer und eine 0:1-Niederlage im Erstrunden-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach markieren in der Chronik eines der feurigsten Fußballstadien Deutschlands keinen Abend für die Ewigkeit. "Man mag sich nicht vorstellen, wie es mit 20 000 Zuschauern gewesen wäre", sagte Lars Stindl, der Kapitän und Torschütze des Gladbacher Siegerteams. Vielleicht hätte der Betzenberg in Kaiserslautern dann gebebt. So aber hatte die jüngste Corona-Verschärfung die größere Kulisse und damit vielleicht auch die Pokal-Sensation verhindert. Regulär passen sogar 50 000 Zuschauer in dieses Stadion.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in jetzt zwei Drittliga-Saisonspielen und einer Pokalpartie noch immer kein einziges Tor geschossen. Stumm leiden die Helden der Vereinsgeschichte draußen im Kreisverkehr vor dem Stadion. Dort stehen sie als elf Freunde in Reih' und Glied. Am Sonntag gastieren die Pfälzer beim Tabellenführer Viktoria Berlin. Die Gladbacher empfangen am Freitag zum Bundesliga-Auftakt den FC Bayern München. Das wird für beide Klubs ein heißer Tanz.

Das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Borussia Mönchengladbach ist mit 42 Buchstaben nominell eines der längsten Duelle im deutschen Profifußball. Es fand in der Bundesliga letztmals am 18. Februar 2012 im Fritz-Walter-Stadion statt. Für die Pfälzer spielten damals unter anderem der Torwart Kevin Trapp und der Mittelstürmer Sandro Wagner. Der Trainer hieß Marco Kurz. Kaiserslautern stieg am Ende jener Saison ab, spielte anschließend sechs Jahre in der zweiten Liga und ist mittlerweile schon im vierten Jahr in der dritten Liga. Der Klub hat es in nunmehr elf Spielzeiten nacheinander geschafft, sich jedes Jahr schlechter zu platzieren als in der Saison zuvor. In der vergangenen Spielzeit schlitterte man haarscharf am Abstieg in die Regionalliga vorbei.

Das Fritz-Walter-Stadion steht erhaben auf dem Betzenberg am Rande der Innenstadt. Man schaut ehrfürchtig zu diesem Fußballtempel hinauf wie man beispielsweise in Bayreuth zum Wagner-Festspielhaus auf dem grünen Hügel hinaufschaut. Bloß dass in Bayreuth kein drittklassiges Ensemble "Peter und der Wolf" aufführt, sondern Weltstars Wagner präsentieren. In Kaiserslautern hat das gewaltige Stadion schon lange keine Fußball-Festspiele mehr erlebt.

Dabei hätte sich am Montag vor einem Millionenpublikum in der ARD eine perfekte Gelegenheit ergeben. Gegen einen weder personell noch spielerisch bereits vollends tauglichen Gladbacher Bundesligisten vergaben die Lauterer Drittliga-Fußballer derart viele gute Torchancen, dass sie sich hinterher dunkelrot ärgerten. Fast schwarz. "Wir haben das Toreschießen vergessen", klagte ihr Trainer Marco Antwerpen. Die Gladbacher wirkten fast überrascht von Lauterns Leidenschaft. "Wir hatten's uns ein bisschen einfacher vorgestellt", gestand der Innenverteidiger Matthias Ginter.

Niemand hätte sich gewundert, wenn das Pokalspiel in Kaiserslautern nach vier Jahren Ginters letztes Spiel für Gladbach gewesen wäre. Sein Vertrag läuft 2022 aus. Der Verein will mit ihm verlängern oder ihn verkaufen. Eines von beidem. Doch bislang hat Ginter nicht verlängert, und das Angebot eines anderen Klubs gibt es offenbar nicht. "Ich gehe fest davon aus, dass ich bleibe", sagte Ginter nach dem Spiel in der ARD: "Noch ist kein Angebot da, es sind schwere Zeiten für alle Vereine." Vielleicht kommt noch ein Klub. Vielleicht verlängert Ginter. Vielleicht will er 2022 aber auch ablösefrei sein.

Für den neuen Gladbacher Trainer Adi Hütter wäre es wichtig, dass Ginter bliebe. Ginter und Nico Elvedi bilden eine eingeschworene Innenverteidigung. Das wäre schon mal viel wert. Im Mittelfeld droht ein Verkauf des Schweizers Denis Zakaria. Im Angriff droht ein Verkauf des Franzosen Alassane Pléa. Die Saison läuft bereits, aber vor dem 31. August wissen sie in Mönchengladbach nicht, wie ihr Kader endgültig aussieht. Gehen noch Spieler fort, dann müssen auch noch welche kommen. Hütter muss flexibel denken und zur Improvisation bereit sein.

Über die maue Leistung beim 1:0-Sieg in Kaiserslautern wollte der Österreicher nicht klagen. "Im Pokal geht's ums Weiterkommen", sagte er, "ich bin schon schlechter gestartet in einem ersten Spiel." Damit spielte er auf seine Premiere 2018 in Frankfurt an, als er mit der Eintracht 1:2 beim Regionalligisten SSV Ulm verlor.

Die Stürmer Marcus Thuram und Breel Embolo sowie Zakaria und der Außenverteidiger Rami Bensebaini fehlten den Gladbachern in Kaiserslautern. Kann sein, dass alle Vier auch am Freitag gegen Bayern München noch nicht mitspielen können. Embolo und Zakaria, so Hütter, seien wohl keinesfalls einsatzbereit, bei Thuram und Bensebaini sei es fraglich.

"Wannsee, Wannsee, wann seh' ich dich endlich wieder?", hatte in der Pause das Lied der Toten Hosen aus den Lautsprechern des Stadions gedröhnt. 2003 stand der 1. FC Kaiserslautern zuletzt in Berlin im DFB-Pokalfinale (1:3 gegen Bayern München). Bei den Gladbachern ist es mit 1995 noch länger her (3:0 gegen Wolfsburg). Vier Siege bräuchten sie noch bis ins Endspiel. Auch für solche Ziele haben sie Hütter geholt.