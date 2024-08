DFB-Pokal:Regensburger Überraschungscoup

Zumindest die Abergläubischen unter den Anhängern des VfL Bochum werden nach diesem Spiel darüber sinnieren, ob Herbert Grönemeyer der richtige Glücksbringer für ihren Verein ist. Mit dem neuen Aufdruck „HG 4630 Bochum“ auf den Trikotärmeln, der an das 40. Jubiläum von Grönemeyers gleichnamigem Album erinnert, ist der Klub aus dem Ruhrgebiet am Sonntagnachmittag erstmals in einem Pflichtspiel angetreten. Und prompt flogen die Bochumer bei Jahn Regensburg als bislang einziger Bundesligist aus dem DFB-Pokal. Der Zweitliga-Neuling setzte sich mit 1:0 (0:0) durch und feierte den Coup überraschend unprätentiös. Eher zaghaft und gemessenen Schrittes setzten die Oberpfälzer zu einer Ehrenrunde mit nur kleinem Radius an.