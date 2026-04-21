Ein Spieler fehlte, als die Mannschaft des FC Bayern am Sonntag nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart vor ihren Fans die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte feierte. Einige verletzte Profis waren zwar auf den Rasen gekommen, Ersatztorwart Sven Ulreich, Tom Bischof und Lennart Karl, Letzterer diesmal nicht von Kopf bis Fuß in Pink, sondern in schlichter schwarzer Hose und Meister-T-Shirt. Aber Serge Gnabry war nicht zu sehen. Er war offenbar nicht mal zu erreichen. „Ich habe heute auch schon versucht, ihn anzurufen. Hat leider nicht geklappt. Verstehe ich auch, dass er nicht ans Telefon gehen will“, berichtete Präsident Herbert Hainer.
FC Bayern im DFB-PokalZeit für „Magic Musiala“
Lesezeit: 3 Min.
Durch die Verletzung von Serge Gnabry ist in der Bayern-Offensive ein Platz für Jamal Musiala frei. Trainer Vincent Kompany sagt: „Er hat gezeigt, dass er ready ist.“
FC Bayern:Sieben Gründe, warum diese Meisterschaft besonders ist
Der Trainer, die Tore, die Taktik: Die 35. Meisterschaft des FC Bayern war zwar so vorhersehbar wie eh und je, aber trotzdem außergewöhnlich.
Lesen Sie mehr zum Thema