Ein Spieler fehlte, als die Mannschaft des FC Bayern am Sonntag nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart vor ihren Fans die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte feierte. Einige verletzte Profis waren zwar auf den Rasen gekommen, Ersatztorwart Sven Ulreich, Tom Bischof und Lennart Karl, Letzterer diesmal nicht von Kopf bis Fuß in Pink, sondern in schlichter schwarzer Hose und Meister-T-Shirt. Aber Serge Gnabry war nicht zu sehen. Er war offenbar nicht mal zu erreichen. „Ich habe heute auch schon versucht, ihn anzurufen. Hat leider nicht geklappt. Verstehe ich auch, dass er nicht ans Telefon gehen will“, berichtete Präsident Herbert Hainer.