DFB-Pokal-AuslosungDer FC Bayern muss im Halbfinale nach Leverkusen

Entscheidende Szene in der vergangenen Pokalsaison: Bayern-Torwart Manuel Neuer (Mitte) foult  Jeremie Frimpong und sieht Rot. Leverkusen gewinnt das Achtelfinale.
Entscheidende Szene in der vergangenen Pokalsaison: Bayern-Torwart Manuel Neuer (Mitte) foult  Jeremie Frimpong und sieht Rot. Leverkusen gewinnt das Achtelfinale. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Nach sechs Jahren wollen die Münchner wieder in ein DFB-Pokalfinale einziehen – der Weg dorthin führt über Leverkusen. Titelverteidiger Stuttgart empfängt Freiburg.

Der FC Bayern München muss auf dem Weg ins Endspiel des DFB-Pokals sein Halbfinale auswärts bestreiten. Der Fußball-Rekordpokalsieger tritt bei Bayer Leverkusen an. Im anderen Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell. Das ergab die Auslosung durch Rodel-Olympiasieger Max Langenhan im ZDF.

Die Halbfinalspiele werden am 21. und 22. April ausgetragen, die genaue Terminierung steht bislang nicht fest. Am 23. Mai findet das Finale in Berlin statt.

Von den vier verbliebenen Teams warten die Münchner am längsten auf einen Finaleinzug

In der vergangenen Pokalsaison waren die Bayern bereits im Achtelfinale an Leverkusen gescheitert. Manuel Neuer war damals in eine entscheidende Szene verwickelt: Der Münchner Keeper foulte bei einem Ausflug aus seinem Tor Gegenspieler Jeremie Frimpong und flog bereits in der 17. Minute mit Rot vom Platz. Den Treffer zu Leverkusens 1:0-Sieg erzielte Nathan Tella.

Die Münchner wollen erstmals seit 2020 (4:2 gegen Leverkusen) wieder ins Endspiel einziehen. Für Stuttgart (2025/4:2 gegen Bielefeld), Leverkusen (2024/1:0 gegen Kaiserslautern) und Freiburg (2022/2:4 i.E. gegen RB Leipzig) liegt der bislang letzte Final-Einzug noch nicht so lange zurück.

Vincent Kompany beim FC Bayern
:Worte, die um die Fußballwelt gehen

Auch Vincent Kompanys Anti-Rassismus-Plädoyer zeigt, welcher Glücksgriff dem FC Bayern bei der Trainerwahl gelungen ist. Und sein nächster Meistertitel wird immer wahrscheinlicher.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

