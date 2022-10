Die Fans des SV Darmstadt 98 sangen auf den Rängen schon vom Pokalfinale in Berlin, die Profis von Borussia Mönchengladbach verschwanden nach einem bitteren Abend schnell in der Kabine. Neben dem 1:2 (0:1) in der 2. Runde beim Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga muss die Borussia auch noch um Torhüter Yann Sommer und Nationalspieler Jonas Hofmann bangen. Beide waren am Dienstag verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Nach den Toren von Phillip Tietz (23. Minute) und Aaron Seydel (79.) jubelten vor 15 850 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die Darmstädter über den Einzug ins Achtelfinale. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Luca Netz (48.) reichte Gladbach nicht.

"Es ist ein weiteres Fest, was wir hier feiern, aber diesmal ein besonderes", sagte Darmstadts Torschütze Seydel bei Sky. "Das sind geile Momente, für sowas ist man als Kind auf den Bolzplatz gegangen, um sowas zu erleben, um solche Siege zu feiern." Seydel war erst fünf Minuten vor seinem Tor eingewechselt worden - und fünf Minuten danach musste auch er verletzungsbedingt raus. Den ersten personellen Rückschlag gab es aber für die Gladbacher schon nach 13 Minuten, als Sommer wegen einer Sprunggelenksverletzung raus musste. Zur Pause war dann auch für Hofmann Schluss, der sich zuvor die Schulter gehalten hatte.

Die Verletzungen passten ins Bild eines aus Gladbacher Sicht unglücklichen ersten Durchgangs. Zehn Minuten nach der Sommer-Auswechslung stand Tietz nach einer feinen Offensivkombination frei vor dem Borussia-Tor, bei seinem Schuss aus kurzer Distanz war Ersatzmann Tobias Sippel chancenlos. Nochmal zehn Minuten später hätte Matthias Bader sogar fast auf 2:0 erhöht, sein wuchtiger Schuss krachte an die Latte. Die Gäste brauchten Zeit, um sich in die Partie hineinzuarbeiten.

Der Tabellenführer der 2. Liga trat mit großem Selbstbewusstsein auf. Angetrieben von ihren Fans erarbeiteten sich die Darmstädter immer wieder ihre Gelegenheiten. Aber auch Gladbach wurde gefährlicher. Borussia-Trainer Daniel Farke hatte Netz für Ramy Bensebaini als Linksverteidiger in die Startelf beordert - und das lohnte sich. Kurz nach der Pause schloss Netz einen für Darmstadt zu schnellen Angriff mit einem Flachschuss ins Eck zum 1:1 ab. Der Treffer passte ins Bild, das sich abzuzeichnen begann. Gladbach war schon vor der Pause gefährlicher geworden. Marcus Thuram (37.), Nathan Ngoumou (40.) und Alassane Plea (41.) hatten jedoch allesamt gute Chancen vergeben.

Die Gäste übernahmen nun mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Was jedoch fehlte, war der entscheidende Durchbruch. Und das rächte sich. Erst vergab erneut Bader (76.) aus wenigen Metern. Drei Minuten später unterlief Sommer-Ersatzmann Sippel ein unglücklicher Abstoß, den direkten Konter schloss der kurz zuvor eingewechselte Seydel zum Endstand ab.

Doppelpack von Yussuf Poulsen für Leipzig

Nummer eins des Doppelpacks: Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen trifft zum 1:0 gegen Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes zum 1:0. Das 2:0 folgte keine vier Minuten später.

Max Eberl, kommender Sportchef von RB Leipzig, grinste zufrieden auf der Tribüne, als RB Leipzigs Pokal-Spezialist Yussuf Poulsen sich von seinen Mitspielern auf dem Rasen gratulieren ließ. Per Doppelpack sorgte der dänische Nationalspieler beim 4:0 (2:0) gegen den Hamburger SV schon vor der Pause für die Entscheidung. Mohamed Simakan (68. Minute) und Benjamin Henrichs (82.) ebneten dem Titelverteidiger mit weiteren Treffern den Weg ins Achtelfinale.

Hamburgs Sportchef Jonas Boldt zeigte sich nach dem Abpfiff von einer Szene kurz vor der Halbzeit genervt, bei der aus seiner Sicht RB-Profi Mohamed Simakan nach einer mutmaßlichen Tätlichkeit gegen Bakery Jatta die rote Karte hätte sehen müssen. "Ich weiß nicht, warum er es nicht geahndet hat", grantelte Boldt bei Sky über den Schiedsrichter. "Es fällt schwer, sich da nicht aufzuregen darüber." Zumal der HSV gut in die Partie gefunden hatte. Am gefährlichsten wurde es durch einen Distanzschuss von Miro Muheim, dessen Geschoss aus 20 Metern erst die Latte und dann den Pfosten traf.

Leipzigs erster Torschuss erfolgte durch Benjamin Henrichs erst in der 28. Minute. "Die ersten 25 Minuten sind wir nicht wie erhofft ins Spiel gekommen", sagte RB-Mittelfeldspieler Kevin Kampl: "Wichtig ist, wie man sich dann reinkämpft. Das haben wir top gemacht, deshalb sind wir absolut verdient weiter."

Auch den über 40 000 RB-Fans gefiel das Spiel schnell immer besser - und das, obwohl der frisch an der Hand operierte Christopher Nkunku nur auf der Tribüne saß. Deutschlands Fußballer des Jahres verpasste nach 71 Spielen erstmals wieder eine Partie der Leipziger. Zuletzt hatte er am 8. Mai 2021 wegen Rückenproblemen gefehlt. Für den französischen Offensivkünstler kam Poulsen zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Und traf (33./36.). Der lange von Verletzungsproblemen geplagte Stürmer erhöhte sein Tore-Konto im Pokal auf zwölf Treffer.

Nächstes Debakel für Schalke - Trainer Kramer vor dem Aus

War's das? Wahrscheinlich schon: Frank Kramer dürfte beim 1:5 gegen Hoffenheim zum letzten Mal seine Ratlosigkeit gezeigt haben.

Mit einem sang- und klanglosen Aus im DFB-Pokal hat Trainer Frank Kramer seine Position beim FC Schalke 04 weiter geschwächt und muss mehr denn je um seinen Job bangen. Die Gelsenkirchener unterlagen am Dienstagabend in der zweiten Runde völlig verdient mit 1:5 (0:3) beim Bundesliga-Rivalen TSG 1899 Hoffenheim. Munas Dabbur (5. und 43. Minute), Angeliño (16.) mit seinem ersten Tor für die TSG, Ozan Kabak (51.) und Pavel Kaderabek (63.) trafen vor 15633 Zuschauern in Sinsheim gegen völlig überforderte Königsblaue.

"Kramer raus! Kramer raus!", riefen die mitgereisten Gäste-Fans nach dem fünften Gegentor. "Wir haben in keinster Weise die Tugenden und das Gesicht gezeigt, das wir zeigen müssen", sagte Kramer etwas später. "Das macht mich fast sprachlos, wie wir dieses Spiel bestritten haben. Mit welcher Wehrlosigkeit wir heute zu Werke gegangen sind, das ist mir ein Rätsel."

Vier Tage nach dem 0:3 in der Liga gegen die Kraichgauer wirkten die Schalke-Profis über weite Strecken mut- und ideenlos. So setzte es die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Serie für den Tabellenvorletzten und Kramer, der zuletzt von der sportlichen Leitung um Sportchef Rouven Schröder noch eine weitere Frist erhalten hatte. Ob der 50-Jährige auch am Sonntag im Spiel bei Hertha BSC noch auf der Bank sitzt, ist unwahrscheinlich.

Die Schalker, zuletzt 2011 DFB-Pokalsieger, können sich nun jedenfalls ganz auf den Abstiegskampf konzentrieren. Von den ersten Sekunden an sahen sich die Gäste dem starken Kombinationsspiel ihres Gegners ausgesetzt. Nach gerade einmal eineinhalb Minuten zischte der Ball nach einem Flachschuss von Angeliño knapp am langen Pfosten vorbei. Eine Balleroberung und ein Steilpass des früheren Königsblauen Kabak führte dann zum frühen 1:0: Dabbur vollendete abgezockt gegen Torwart Alexander Schwolow.

Zuvor war es schon einmal zu einem Pokal-Duell zwischen den beiden Teams gekommen: 2013/14 kegelten die Kraichgauer S04 aus dem Achtelfinale. Die TSG ist allerdings in nun 20 Jahren in dem Wettbewerb noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Unter ihrem neuen Trainer André Breitenreiter, einst selbst bei Schalke Chefcoach, stehen die Hoffenheimer nun im Achtelfinale und empfahlen sich mit einem spielstarken Auftritt für den Hit am Samstag gegen den FC Bayern München. Dabei fehlte ihr Torjäger Andrej Kramaric erneut wegen seiner Sprunggelenkblessur.

Den ersten gefährlichen Schuss der Gelsenkirchener gab Danny Latza unmittelbar vor der Pause ab. Da hatten der Ex-Leipziger Angeliño und erneut Dabbur aber Schwolow schon zwei weitere Male düpiert. Ansonsten vermittelten der Spielstand und das Geschehen auf dem Platz den Eindruck, dass die Partie schon zur Halbzeit entschieden war. Kabak erhöhte per Kopf auf 4:0, als Keeper Schwolow ins Leere hechtete, ehe sich auch noch der eingewechselte Kaderabek am Torreigen beteiligen durfte. Das 1:5 durch Dominick Drexler fiel dann aus dem Nichts, änderte aber auch nichts am desolaten Eindruck von S04.

Eintracht ohne Glanz, aber mit 2:0-Sieg bei den Stuttgarter Kickers

Die frühe Entscheidung: Frankfurts Hrvoje Smolcic (hinten Mitte) erzielt das Tor zum 2:0 beim Fünftligisten aus Stuttgart. Kickers-Torwart Ramon Castellucci ist chancenlos.

Jürgen Klinsmann drückte "alle Daumen", doch Eintracht Frankfurt war für "seine" Stuttgarter Kickers eine knappe Nummer zu groß. Der nur nur phasenweise überzeugende Europa-League-Sieger ist seiner Favoritenrolle in der zweiten Pokalrunde beim Fünftligisten glanzlos gerecht geworden und bleibt nach einem dürftigen 2:0 (2:0) in allen drei Wettbewerben vertreten. Randal Kolo Muani (11.) und Hrvoje Smolcic (18.) trafen im Stuttgarter Stadtteil Degerloch für den biederen Champions-League-Teilnehmer.

Die wackeren Kickers verpassten trotz großer Kampfeslust und nimmermüden Einsatzes die winzige Chance, als erster Fünftligist in der 80-jährigen Pokalgeschichte ins Achtelfinale einzuziehen. "Sie haben uns alles abverlangt. Das war viel besser als mancher Regionalligist", meinte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode bei Sky. "Wir sind absolut stolz auf das, was wir geleistet haben", sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal: "Wir wollten viele Herzen gewinnen, das ist uns gelungen." Dabei fieberte sogar der frühere Bundestrainer Klinsmann im fernen Kalifornien um neun Uhr morgens Ortszeit "beim zweiten Espresso" der Sensation entgegen.

Tatsächlich begann der Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg mutig. Warum auch nicht? Schon einmal hatten die Kickers die Eintracht im Pokal übertölpelt: Als der damalige Zweitligist 1987 bis ins Finale stürmte, setzte er sich in der Runde der letzten Acht 3:1 durch. Inzwischen aber ist der Klassenunterschied deutlich größer, 69 Tabellenplätze trennen die Klubs. Das machte sich bald bemerkbar: Die Gäste brauchten zehn Minuten, um sich auf den seifigen Platz und die körperbetonte des Gastgebers Spielweise einzustellen, ehe Kolo Muani gleich mit dem ersten Torschuss erfolgreich war.

Oliver Glasner tat das einzig Richtige: Der Eintracht-Trainer nahm den ehemaligen Bundesligisten ernst und brachte vor 10.000 Zuschauern im ausverkauften, ältesten Fußball-Stadion Deutschlands nur drei Neue. Smolcic war einer von ihnen und nach einer Ecke von Mario Götze per Kopf zur Stelle 0:2. Mehr brauchte die Eintracht nicht.