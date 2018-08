17. August 2018, 20:36 Uhr DFB-Pokal Gedanken an 1987

Die bayerischen Fußballvereine sind in der ersten DFB-Pokalrunde an diesem Wochenende siegesgewiss. Der FC-Bayern-Gegner Drochtersen/Assel beschwört trotzdem sein zweites Wunder.

Der deutsche Fußball steht wieder vor dem Wochenende der Überraschungen. 64 Vereine starten in den DFB-Pokal - in der gewohnten Duellsituation Klein gegen Groß. Während die SpVgg Greuther Fürth beim Topspiel gegen Borussia Dortmund und der FC Ingolstadt beim SC Paderborn erst am Montag spielen, kicken fünf bayerische Klubs bereits am Samstag und Sonntag: der FC Bayern München, der 1. FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg, der FC Augsburg und der TSV 1860 München. Sie eint vor dem Auftakt ein großer ...