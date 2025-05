Der Pokalsieger zeigt, was ein Klassenunterschied ist

Nach der schnellsten 3:0-Führung in einem deutschen Pokalfinale gewinnt der VfB Stuttgart verdient gegen Arminia Bielefeld. Der Drittligist wehrt sich bis zum Ende, doch der VfB holt den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Von Javier Cáceres, Berlin

Im Vorfeld des DFB-Pokalfinales zwischen dem drittklassigen DSC Arminia Bielefeld und dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart war an allerhand Ostwestfalen erinnert worden; die Recherchen gingen zurück bis in die Zeit von Arminius, dem germanischen Fürsten aus den Jahren des Beginns der christlichen Zeitrechnung. Unterschlagen wurde auf sträfliche Weise Wiglaf Droste, ein zu früh verstorbener Autor, der unter anderem für einen Sammelband verantwortlich zeichnete, der sich „Rätselhaftes Bielefeld“ nannte, in dem es um „die Verschwörung“ ging, die jeder kennt: Die Frage, ob Bielefeld überhaupt existiert, bewegt Millionen.