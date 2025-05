Von Christoph Ruf

Mehr als sieben Millionen Menschen haben am Samstag das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld im Fernsehen angeschaut: Sie sahen vom Anpfiff an schöne Bilder aus einem stimmungsvollen und vollbesetzten Olympiastadion. Was sie nicht sahen: Gut ein Drittel der Menschen im Stadion, die Bielefelder Fans, hatten zuvor bis zu zweieinhalb Stunden am Einlass gewartet. Inmitten einer riesigen Menschenmenge, in der es keinen Schritt vor oder zurück ging.