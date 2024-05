DFB-Pokal:Leverkusen geht durch die Hölle zum Double

Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt eine Reihe von Ratgebern mit einer Fülle an Tipps, die erklären, wie man "Schmerz in Energie" verwandelt. Und das wiederum war die Aufgabe, die Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso seiner Mannschaft am Vorabend des DFB-Pokalfinales gestellt hatte. Keine leichte Aufgabe, aber es gelang: Drei Tage nach dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo im Europa-League-Finale von Dublin besiegte Leverkusen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale durch ein Tor von Granit Xhaka (16. Minute) mit 1:0 - und sicherte als frisch gekürter deutscher Meister zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double. Es gelang unter größten Mühen - weil Lautern bravourös kämpfte, und weil Leverkusen nach einer gelb-roten Karte gegen Odilon Kossounou (44.) eine Halbzeit lang zu zehnt spielen musste.