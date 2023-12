Sie haben in Kaiserslautern Routine darin entwickelt, neue Trainer zu begrüßen. Zwölf Übungsleiter waren es in den vergangenen zehn Jahren, Interimslösungen nicht eingerechnet; Dimitrios Grammozis ist seit Sonntag Nummer dreizehn. Der Deutsch-Grieche hat im Vergleich zu anderen Trainern aber einen Vorteil - er war schon mal da. Fünf Jahre, von 2000 bis 2005, spielte er als Verteidiger in der Pfalz, und in dem Punkt ähnelt der FCK ein bisschen dem FC Bayern. In München attestieren sie Veteranen ein Bayern-Gen, in Kaiserslautern erinnern sie sich mit Wohlwollen an jeden, der für ihren Klub mal Schien- und Wadenbein in Zweikämpfe gehalten hat. "Willkommen zurück", sagte der Stadionsprecher zur Begrüßung.