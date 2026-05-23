Ein Hattrick des Stürmers führt den FC Bayern zu einem 3:0 gegen den VfB Stuttgart im Pokalfinale und zum Double. Nur in der ersten Halbzeit werden die Münchner vor große Schwierigkeiten gestellt.

Wer sich noch an die Tage erinnert, an denen Harry Kane keine Titel gewinnt, dem sei gesagt: Sie sind endgültig vorbei. Samstagabend hat Kane den FC Bayern zu einem 3:0-Sieg im DFB-Pokalfinale und damit zum vierzehnten Double-Sieg der Vereinsgeschichte geführt – und zum ersten seit dem Pandemiejahr 2020.