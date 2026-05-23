Wer sich noch an die Tage erinnert, an denen Harry Kane keine Titel gewinnt, dem sei gesagt: Sie sind endgültig vorbei. Samstagabend hat Kane den FC Bayern zu einem 3:0-Sieg im DFB-Pokalfinale und damit zum vierzehnten Double-Sieg der Vereinsgeschichte geführt – und zum ersten seit dem Pandemiejahr 2020.
FC Bayern gewinnt DFB-PokalEin Pokal für Harry Kane
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Ein Hattrick des Stürmers führt den FC Bayern zu einem 3:0 gegen den VfB Stuttgart im Pokalfinale und zum Double. Nur in der ersten Halbzeit werden die Münchner vor große Schwierigkeiten gestellt.
Von Javier Cáceres, Berlin
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