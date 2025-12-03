Im Fußball kommt alles zurück. Die Dinge wiederholen sich, haben Wiedererkennungswert. Diskussionen, Debatten – und Eckbälle sowieso. Aber manchmal, wenn der Fußball einen besonders unterhaltsamen Tag erwischt wie am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale zwischen Union Berlin und dem FC Bayern, dann dreht er die aktuelle Debatte einmal rum wie in der Waschmaschine, kehrt sie ins Gegenteil. Und lacht sich so kaputt über all jene, die zuvor Trends und Fehlermuster gemeint hatten erkannt zu haben.
Bayerns 3:2 bei UnionEin Spiel, so wild wie die wilde Maus
Lesezeit: 4 Min.
Zwei Eigentore, zwei Elfmeter, drei Bayern-Tore nach Standards: An einem furiosen DFB-Pokalabend wackeln die Münchner an der Alten Försterei bedenklich – retten aber gegen das Dauerfeuer von Union Berlin ein 3:2 ins Ziel.
Von Philipp Schneider, Berlin
