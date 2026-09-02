Vincent Kompany ahnte, was ihn erwarten würde. Er habe „viel gehört über die Bremer Brücke“, hatte er am Vortag des Spiels gesagt. Was ihm genau erzählt wurde, das hat der Trainer des FC Bayern zwar nicht verraten. Aber bei der Akribie, die seine Arbeit kennzeichnet, dürfte er vom Detail erfahren haben, dass es im für seine Stimmung berühmten, kleinen und engen Stadion des VfL Osnabrück drei Stehplatztribünen gibt, von denen eine den Namen „Affenfelsen“ trägt, gefürchtet unter gegnerischen Eckballschützen.