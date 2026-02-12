Der Spieler des Spiels schleppte diesmal keine Trophäe aus der Arena. An seiner Hand baumelte keine Plastiktüte mit der Füllung eines Hattrick-Balls, niemand hatte ihm eine Torjägerkanone überreicht. Nicht mal das kleine Türmchen aus Plexiglas nahm der Spieler des Spiels mittwochnachts mit in den Bus, das der DFB dem sogenannten „Man of the Match“ nach Pokalspielen überreicht. Der Spieler des Spiels hatte weder ein Tor geschossen, noch hatte er besonders aufregend Fußball gespielt. Also trug der Rechtsverteidiger Josip Stanisic nur einen Rucksack auf den Schultern, als er sich kurz vor der Geisterstunde an eine Fußballpartie erinnerte, in der er an den zwei spielentscheidenden Szenen als Hauptdarsteller beteiligt gewesen war.