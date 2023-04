Kommentar von Sebastian Fischer

Ein großer Nachteil am erneuten Ausscheiden des FC Bayern im DFB-Pokal: Man wird nun wohl nie erfahren, ob sich der Vorstandschef Oliver Kahn mit dem TV-Experten Bastian Schweinsteiger noch schöner streiten kann als mit dem TV-Experten Lothar Matthäus. Schweinsteiger hat in der ARD vor dem Spiel gegen Freiburg in ähnlichen Worten wiederholt, was Matthäus bei Sky vor der Bundesligapartie gegen Dortmund sagte: "Dieses Mia san mia ist ein bisschen abhandengekommen." Anders als bei Matthäus stand Kahn diesmal nicht daneben.