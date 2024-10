Von Philipp Selldorf, Mainz

Harry Kane war wieder der perfekteste der perfekten Profis. In den Händen drehte er lässig den von allen Mitspielern unterzeichneten Ball, mit dem er mal wieder einen Hattrick platziert hatte, und die Augen blickten geradewegs in die Kamera, während er in korrektem Profifußballer-Englisch die Videobotschaft an die Fans aufsagte: „Wieder eine spezielle Nacht … fantastische Leistung der ganzen Mannschaft … müssen jetzt das Momentum beibehalten“ … und so fort bis zur Abschiedsfloskel. Was vergessen? Your Harry, flüsterte ihm aus dem Off jemand zu. „Your Harry“, ergänzte lächelnd der Mann, der zwar nicht Harry Kane war, ihn aber so treffend imitiert hatte, dass Kane meinen musste, in den Spiegel zu schauen.