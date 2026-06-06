Double-Sieger FC Bayern München startet das Projekt DFB-Pokal -Verteidigung beim VfL Osnabrück. Der gerade abgetretene Bundesligaschiedsrichter Deniz Aytekin loste im Fußballmuseum in Dortmund dem deutschen Fußballmeister den Drittligameister und Aufsteiger in die zweite Liga zu. Insgesamt zog der Schiedsrichter des Jahres 32 Paarungen.

Die Spiele der ersten Hauptrunde sind für den 21. bis 24. August angesetzt – mit zwei Ausnahmen. Die Erstrundenpartien der Bayern und des Bundesligazweiten Borussia Dortmund finden am 1. und 2. September statt. Der Grund: Die Borussia und der Rivale aus München spielen am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Dortmunder Stadion um den „Franz Beckenbauer Supercup“. Der BVB bestreitet sein erstes Pokalspiel beim Hamburger Landespokalsieger und Oberligisten HEBC.

Die Münchener hatten am 23. Mai im Finale in Berlin gegen Cup-Verteidiger VfB Stuttgart 3:0 gewonnen. Die Schwaben reisen in der ersten Runde der kommenden Pokalsaison zum Drittligisten FC Hansa Rostock. Das Endspiel findet am 29. Mai 2027 traditionsgemäß im Berliner Olympiastadion statt.

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