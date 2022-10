In den ersten Zweitrunden-Spielen des DFB-Pokals blieben Überraschungen aus. Bei den Favoriten aus der Bundesliga machten nicht nur "die üblichen Verdächtigen" auf sich aufmerksam.

Doppelpack von Yussuf Poulsen für Leipzig

Detailansicht öffnen Nummer eins des Doppelpacks: Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen trifft zum 1:0 gegen Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes zum 1:0. Das 2:0 folgte keine vier Minuten später. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Max Eberl, kommender Sportchef von RB Leipzig, grinste zufrieden auf der Tribüne, als RB Leipzigs Pokal-Spezialist Yussuf Poulsen sich von seinen Mitspielern auf dem Rasen gratulieren ließ. Per Doppelpack sorgte der dänische Nationalspieler beim 4:0 (2:0) gegen den Hamburger SV schon vor der Pause für die Entscheidung. Mohamed Simakan (68. Minute) und Benjamin Henrichs (82.) ebneten dem Titelverteidiger mit weiteren Treffern den Weg ins Achtelfinale.

Hamburgs Sportchef Jonas Boldt zeigte sich nach dem Abpfiff von einer Szene kurz vor der Halbzeit genervt, bei der aus seiner Sicht RB-Profi Mohamed Simakan nach einer mutmaßlichen Tätlichkeit gegen Bakery Jatta die rote Karte hätte sehen müssen. "Ich weiß nicht, warum er es nicht geahndet hat", grantelte Boldt bei Sky über den Schiedsrichter. "Es fällt schwer, sich da nicht aufzuregen darüber." Zumal der HSV gut in die Partie gefunden hatte. Am gefährlichsten wurde es durch einen Distanzschuss von Miro Muheim, dessen Geschoss aus 20 Metern erst die Latte und dann den Pfosten traf.

Leipzigs erster Torschuss erfolgte durch Benjamin Henrichs erst in der 28. Minute. "Die ersten 25 Minuten sind wir nicht wie erhofft ins Spiel gekommen", sagte RB-Mittelfeldspieler Kevin Kampl: "Wichtig ist, wie man sich dann reinkämpft. Das haben wir top gemacht, deshalb sind wir absolut verdient weiter."

Auch den über 40 000 RB-Fans gefiel das Spiel schnell immer besser - und das, obwohl der frisch an der Hand operierte Christopher Nkunku nur auf der Tribüne saß. Deutschlands Fußballer des Jahres verpasste nach 71 Spielen erstmals wieder eine Partie der Leipziger. Zuletzt hatte er am 8. Mai 2021 wegen Rückenproblemen gefehlt. Für den französischen Offensivkünstler kam Poulsen zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Und traf (33./36.). Der lange von Verletzungsproblemen geplagte Stürmer erhöhte sein Tore-Konto im Pokal auf zwölf Treffer.

Eintracht ohne Glanz, aber mit 2:0-Sieg bei den Stuttgarter Kickers

Detailansicht öffnen Die frühe Entscheidung: Frankfurts Hrvoje Smolcic (hinten Mitte) erzielt das Tor zum 2:0 beim Fünftligisten aus Stuttgart. Kickers-Torwart Ramon Castellucci ist chancenlos. (Foto: Tom Weller/dpa)

Jürgen Klinsmann drückte "alle Daumen", doch Eintracht Frankfurt war für "seine" Stuttgarter Kickers eine knappe Nummer zu groß. Der nur nur phasenweise überzeugende Europa-League-Sieger ist seiner Favoritenrolle in der zweiten Pokalrunde beim Fünftligisten glanzlos gerecht geworden und bleibt nach einem dürftigen 2:0 (2:0) in allen drei Wettbewerben vertreten. Randal Kolo Muani (11.) und Hrvoje Smolcic (18.) trafen im Stuttgarter Stadtteil Degerloch für den biederen Champions-League-Teilnehmer.

Die wackeren Kickers verpassten trotz großer Kampfeslust und nimmermüden Einsatzes die winzige Chance, als erster Fünftligist in der 80-jährigen Pokalgeschichte ins Achtelfinale einzuziehen. "Sie haben uns alles abverlangt. Das war viel besser als mancher Regionalligist", meinte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode bei Sky. "Wir sind absolut stolz auf das, was wir geleistet haben", sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal: "Wir wollten viele Herzen gewinnen, das ist uns gelungen." Dabei fieberte sogar der frühere Bundestrainer Klinsmann im fernen Kalifornien um neun Uhr morgens Ortszeit "beim zweiten Espresso" der Sensation entgegen.

Tatsächlich begann der Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg mutig. Warum auch nicht? Schon einmal hatten die Kickers die Eintracht im Pokal übertölpelt: Als der damalige Zweitligist 1987 bis ins Finale stürmte, setzte er sich in der Runde der letzten Acht 3:1 durch. Inzwischen aber ist der Klassenunterschied deutlich größer, 69 Tabellenplätze trennen die Klubs. Das machte sich bald bemerkbar: Die Gäste brauchten zehn Minuten, um sich auf den seifigen Platz und die körperbetonte des Gastgebers Spielweise einzustellen, ehe Kolo Muani gleich mit dem ersten Torschuss erfolgreich war.

Oliver Glasner tat das einzig Richtige: Der Eintracht-Trainer nahm den ehemaligen Bundesligisten ernst und brachte vor 10.000 Zuschauern im ausverkauften, ältesten Fußball-Stadion Deutschlands nur drei Neue. Smolcic war einer von ihnen und nach einer Ecke von Mario Götze per Kopf zur Stelle 0:2. Mehr brauchte die Eintracht nicht.