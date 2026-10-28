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DFB-PokalUndav erlöst den VfB – Dresden wirft Schalke aus dem Pokal

Lesezeit: 1 Min.

Nach langer Überzahl erzielt Deniz Undav (2.v.r) das Tor des Tages für den VfB.
Nach langer Überzahl erzielt Deniz Undav (2.v.r) das Tor des Tages für den VfB.
Foto: Swen Pförtner/dpa
  • Der VfB Stuttgart zieht dank eines Tors von Deniz Undav in der 90. Minute mühsam mit 1:0 gegen den dezemierten SC Paderborn in die nächste Pokalrunde ein.
  • Dynamo Dresden wirft Schalke 04 mit 2:0 aus dem DFB-Pokal und verschärft damit die Krise der Schalker, die seit fünf Spielen sieglos sind.
  • Der SC Freiburg dreht das Spiel gegen den VfL Wolfsburg und gewinnt dank eines Treffers von Keisuke Goto in der Nachspielzeit mit 3:2.
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Die Stuttgarter tun sich gegen zehn Paderborner lange schwer. Der SC Freiburg dreht das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, Dynamo Dresden verschärft die Schalker Krise.

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Der VfB Stuttgart hat den nächsten Tiefschlag nur mit sehr viel Mühe abwenden können. Die Schwaben erkämpften sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein glanzloses 1:0 (0:0) beim lange dezimierten Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn und können damit weiter auf die dritte erfolgreiche Pokal-Saison in Serie hoffen. 2025 holte der VfB den Titel, in der vergangenen Saison verlor er erst im Finale gegen Bayern München.

Vor 14 846 Zuschauern erzielte Deniz Undav in der 90. Minute den Siegtreffer für die Stuttgarter, die in der Liga als Tabellen-15. den Erwartungen meilenweit hinterherhinken, gegen zehn Paderborner. Die Ostwestfalen spielten seit der 37. Minute in Unterzahl. Laurin Curda hatte die rote Karte wegen groben Foulspiels gesehen. Immerhin in der Champions League und im DFB-Pokal sind die Stuttgarter aber auf Kurs.

Dynamo wirft Schalke aus dem Wettbewebr

Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist frühzeitig aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und rutscht immer tiefer in die Krise. Die offensiv erneut zu harmlose Mannschaft von Trainer Miron Muslic verlor am Mittwoch ihr Zweitrunden-Duell bei Zweitligist Dynamo Dresden mit 0:2 (0:0) und verpasste den Einzug ins Achtelfinale. Der fünfmalige DFB-Pokalsieger wartet seit sechs Jahren auf die Teilnahme an der Runde der letzten 16 Mannschaften, wettbewerbsübergreifend ist Schalke nun seit fünf Spielen sieglos. Die Dresdner stehen dank Patrice Covic (54.) und Christoph Daferner (88.) erstmals seit zwölf Jahren im Achtelfinale.

„Das tut natürlich weh. Wir wollten eine Runde weiterkommen, das haben wir nicht geschafft. Deswegen sind wir erst mal sehr enttäuscht. Auch zu Recht“, sagte Schalke-Torwart Loris Karius bei Sky und forderte „eine Reaktion“ im nächsten Spiel gegen RB Leipzig: „Wir spielen erste Bundesliga. Wir sind Schalke 04. Wir wollen uns nicht verstecken.“

Freiburg dreht das Spiel gegen Wolfsburg

Mit einem späten Siegtor hat der SC Freiburg das DFB-Pokal-Achtelfinale erreicht. Der Fußball-Bundesligist bezwang den VfL Wolfsburg in einer hitzigen Partie knapp mit 3:2 (1:2). Igor Matanovic (6. Minute) und Keisuke Goto (75./90.+2) brachten die Breisgauer mit ihren Toren eine Runde weiter. Kento Shiogai (8./43.) hatte vor 32.000 Zuschauern für den Zweitligisten getroffen.

© SZ/dpa/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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