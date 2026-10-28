Lio Rothenbach hat Zweitligist Holstein Kiel gegen die TSG Hoffenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals geführt und für eine Überraschung gegen den Bundesligisten gesorgt. Der Keeper hielt im Elfmeterschießen den entscheidenden Ball gegen Mats Rots und wurde zum Holstein-Helden. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden. In der Verlängerung fielen keine Treffer mehr, so dass das Elfmeterschießen mit 4:3 die Entscheidung brachte.

In der spannenden, aber niveauarmen Partie waren die Hoffenheimer durch Adam Hlozek (11. Minute) in Führung gegangen. Adrian Kapralik (23.) sorgte für den Ausgleich der Kieler. Die Norddeutschen brachten das Remis über die reguläre Spielzeit und die Verlängerung - und wurden am Ende verdiente Sieger.

Undav erlöst den VfB

Der VfB Stuttgart hat den nächsten Tiefschlag nur mit sehr viel Mühe abwenden können. Die Schwaben erkämpften sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein glanzloses 1:0 (0:0) beim lange dezimierten Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn und können damit weiter auf die dritte erfolgreiche Pokal-Saison in Serie hoffen. 2025 holte der VfB den Titel, in der vergangenen Saison verlor er erst im Finale gegen Bayern München.

Vor 14 846 Zuschauern erzielte Deniz Undav in der 90. Minute den Siegtreffer für die Stuttgarter, die in der Liga als Tabellen-15. den Erwartungen meilenweit hinterherhinken, gegen zehn Paderborner. Die Ostwestfalen spielten seit der 37. Minute in Unterzahl. Laurin Curda hatte die rote Karte wegen groben Foulspiels gesehen. Immerhin in der Champions League und im DFB-Pokal sind die Stuttgarter aber auf Kurs.

Leverkusen holt gegen Nürnberg ein 0:2 auf

Bayer Leverkusen ist dank einer fulminanten Aufholjagd ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den Zweitliga-Zweiten 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose drehte die Mannschaft von Trainer Carles Martínez einen 0:2-Rückstand noch in ein 5:2 (1:2).

Rafael Lubach (13. Minute) und Sigurd Haugen (30.) hatten die zunächst forschen Gäste vor 29.681 Fans in Führung gebracht. Edmond Tapsoba (41. und 49.) leitete mit je einem Treffer kurz vor und nach der Pause die Wende ein, ehe Patrik Schick mit einem verwandelten Elfmeter (70.), Jonas Hofmann (78.) und Lucas Vázquez (89.) den am Ende zu hoch ausgefallenen Sieg für die Werkself perfekt machten.

Kaiserslautern verschärft die Krise bei 96

Die Krise von Hannover 96 geht weiter. Drei Tage nach der Derby-Niederlage in Braunschweig flogen die Niedersachsen und ihr weiter siegloser Trainer Sandro Wagner auch aus dem DFB-Pokal. Trotz der besten Leistung mit dem neuen Coach verlor 96 mit 0:2 (0:1) gegen den Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern und schied damit bereits in der zweiten Runde aus.

Vor 35 800 Zuschauern vergab Hannover eine Reihe von Großchancen, während der Gegner aus wenig sehr viel machte: Milos Lukovic (14. Minute) und Ivan Prtajin (86.) nutzten zwei von nur drei FCK-Chancen. Wagners Bilanz in Hannover bleibt damit negativ: Von den vier Pflichtspielen seit seiner Vertragsunterschrift im September verloren die 96er drei.

Dynamo wirft Schalke aus dem Wettbewerb

Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist frühzeitig aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und rutscht immer tiefer in die Krise. Die offensiv erneut zu harmlose Mannschaft von Trainer Miron Muslic verlor am Mittwoch ihr Zweitrunden-Duell bei Zweitligist Dynamo Dresden mit 0:2 (0:0) und verpasste den Einzug ins Achtelfinale. Der fünfmalige DFB-Pokalsieger wartet seit sechs Jahren auf die Teilnahme an der Runde der letzten 16 Mannschaften, wettbewerbsübergreifend ist Schalke nun seit fünf Spielen sieglos. Die Dresdner stehen dank Patrice Covic (54.) und Christoph Daferner (88.) erstmals seit zwölf Jahren im Achtelfinale.

„Das tut natürlich weh. Wir wollten eine Runde weiterkommen, das haben wir nicht geschafft. Deswegen sind wir erst mal sehr enttäuscht. Auch zu Recht“, sagte Schalke-Torwart Loris Karius bei Sky und forderte „eine Reaktion“ im nächsten Spiel gegen RB Leipzig: „Wir spielen erste Bundesliga. Wir sind Schalke 04. Wir wollen uns nicht verstecken.“

Freiburg dreht das Spiel gegen Wolfsburg

Mit einem späten Siegtor hat der SC Freiburg das DFB-Pokal-Achtelfinale erreicht. Der Fußball-Bundesligist bezwang den VfL Wolfsburg in einer hitzigen Partie knapp mit 3:2 (1:2). Igor Matanovic (6. Minute) und Keisuke Goto (75./90.+2) brachten die Breisgauer mit ihren Toren eine Runde weiter. Kento Shiogai (8./43.) hatte vor 32.000 Zuschauern für den Zweitligisten getroffen.