Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat nur dank eines Kraftakts eine Blamage im DFB-Pokal verhindert. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin siegte beim Oberligisten FK Pirmasens mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Eine Woche vor dem Saisonstart bei Borussia Mönchengladbach präsentierten sich die Gäste dabei lange Zeit in einer bedenklichen Verfassung.

Der kurz zuvor eingewechselte Guilherme Ramos (90.+2) köpfte den dreimaligen Pokalsieger in die Verlängerung, dort sicherte Ransford-Yeboah Königsdörffer (100.) den Gästen mit seinem Tor zum fünften Mal in Serie den Einzug in die zweite Runde. HSV-Fan und -Mitglied Yannick Grieß (53.) hatte den Außenseiter in Führung gebracht. Doch in der Schlussphase der regulären Spielzeit schwanden bei Pirmasens immer mehr die Kräfte.

Auch Zweitligist VfL Bochum hat nur mit großer Mühe den Einzug in die zweite Runde geschafft. Beim Regionalligisten BFC Dynamo kam die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking zu einem 3:1 (1:1, 0:0)-Sieg nach Verlängerung. Vor 4705 Zuschauer im ausverkauften Sportforum Hohenschönhausen hatte Jan Shcherbakovski den Außenseiter in der 46. Minute in Führung gebracht. Noah Loosli (86.) rettete Bochum in die Verlängerung. Dort sorgten dann Samuel Bamba (106.) und Matus Bero (120.) für das glückliche Weiterkommen.

