Der 1. FC Düren schlägt im Landespokalfinale überraschend Alemannia Aachen und spielt in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den FC Bayern München - vielleicht sogar in München.

Es waren zumindest im Kleinen die üblichen Szenen des Jubels. Ausgelassene Umarmungen, Klatschen und Rufe der Zuneigung auf der Tribüne, am Ende gab es auch wieder einen Pokal für den Sieger. Irgendwie war es also wie immer am sogenannten "Finaltag der Amateure", den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jährlich durchführt und an dem die Landespokale in einer Konferenzschaltung in der ARD ausgespielt werden. Irgendwie aber war es halt doch anders, wir befinden uns ja in pandemischen Zeiten. Anders war es alleine schon, weil der Finaltag ja viel früher hätte stattfinden sollen, am 23. Mai, und auf den August-Termin verschoben wurde. Und Zuschauer waren natürlich auch nicht in allen Stadien zugelassen.

Daher war es auch im Stadion in Bonn eher ruhig nach dem Finale, obwohl der erst 2017 gegründete Fusionsklub 1. FC Düren just seinen größten Vereinserfolg erreicht hatte: die DFB-Pokalteilnahme und dort ein Spiel gegen den FC Bayern München. Fünftligist Düren gewann überraschend das Mittelrhein-Pokalfinale gegen den Regionalligisten Alemannia Aachen 1:0 (1:0).

Am 11. September (20.45 Uhr, Sport1) darf Düren die Bayern zum Auftakt der Pokalrunde begrüßen, im Grunde als Gegner ja der Hauptpreis der jährlichen Erstrundenziehung im DFB-Pokal. Der sehnliche Wunsch wurde Düren ja schon bei der Auslosung vor Wochen zugeteilt, sie mussten nun eben "nur" noch die Aachener im Pokalfinale bezwingen. "Man kann das natürlich nicht komplett ausblenden. Ich glaube schon, dass die Spieler auch schon die Bayern im Kopf haben", sagte Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig vor der Partie.

Ob das Pokalspiel tatsächlich in Düren ausgetragen wird, ist noch offen

Es war vielleicht auch so, aber am Feld sah man davon nicht viel. Denn der erst am Freitag vom dort ansässigen Bonner SC verpflichtete Adis Omerbasic (20.) schoss im Sportpark Nord in Bonn schon in der ersten Hälfte das entscheidende Tor für Düren gegen den ehemaligen Europapokal-Teilnehmer. "Ich bin sehr erfreut. Wir haben ein super Spiel gemacht.", sagte Omerbasic am WDR-Mikrofon. "Man hat gesehen, dass wir unbedingt gegen Bayern spielen wollten. Das war ein verdienter Sieg." Ob das Pokalspiel tatsächlich in Düren ausgetragen wird, ist noch offen. Zuletzt war für den Fall eines Spiels gegen die Bayern auch ein Tausch des Heimrechts ins Gespräch gebracht worden. Ein Umzug ins nur 40 Kilometer entfernte Stadion des Finalgegners Aachen ist aber kein Thema, "schon aus Respekt vor der Alemannia und ihren Fans", sagte Ruhrig.

Auch andere Amateure dürfen sich auf Bundesliga-Gegner freuen: Der Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach bekommt es nach dem Finaltag etwa mit dem FC Oberneuland aus Bremen zu tun, der erst im Elfmeterschießen gegen den Blumenthaler SV die Oberhand behielt. Bayer Leverkusen reist zur Eintracht aus Norderstedt, die sich im Hamburger Pokal gegen den TSV Sasel mit 5:1 (2:1) durchsetzte. Der VfL Wolfsburg trifft auf Union Fürstenwalde, die Brandenburger gewannen 2:1 (2:0) gegen den SV Babelsberg. Und der frühere deutsche Meister Rot-Weiss Essen siegte gegen den 1. FC Kleve mit 3:1 (1:0) und darf sich auf ein Duell mit Aufsteiger Arminia Bielefeld freuen.

Der 1. FC Saarbrücken, Halbfinal-Teilnehmer des Vorjahres, ist dieses Jahr übrigens nicht dabei. Der Drittligist verlor im Halbfinale des Saarlandpokals gegen Homburg, das wiederum im Finale an der SV Elversberg (treffen auf St. Pauli) scheiterte. Der 1. FC Kaiserslautern gewann im Elfmeterschießen gegen Pirmasens und spielt gegen den Jahn aus Regensburg.

Rostock spielt zum dritten Mal gegen Stuttgart

Auch Drittliga-Absteiger Carl-Zeiss Jena und der Chemnitzer FC zogen nach ihren Pokalsiegen in die erste Runde ein. Jena spielt nun im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Chemnitz trifft auf die TSG Hoffenheim. Kurios: In Mecklenburg-Vorpommern siegte Hansa Rostock gegen den Torgelower FC Greif 3:0 (1:0) und erwartet zum dritten Mal in Folge den VfB Stuttgart.

Waldhof Mannheim setzte sich derweil in Baden gegen den FC Nöttingen mit 4:1 (0:0) durch und bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun. In Berlin triumphierte die VSG Altglienicke gegen Viktoria Berlin mit 6:0 (1:0) und spielt nun gegen den 1. FC Köln. Der FC Augsburg reist zum Niedersachsen-Sieger MTV Eintracht Celle. Bei elf der 19 Begegnungen durften am Samstag sogar einige Fans ins Stadion. "Ich freue mich für alle, die Zuschauer zulassen können", sagte DFB-Präsident Fritz Keller, der beim Hessen-Finale zwischen dem FSV Frankfurt und TSV Steinbach Haiger (0:1) zu Gast war.