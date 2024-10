Borussia Dortmund ist endgültig im Krisenmodus angekommen, der Druck auf Trainer Nuri Sahin wird größer: Beim VfL Wolfsburg verlor der verletzungsgeplagte BVB am Dienstagabend sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal mit 0:1 nach Verlängerung und kann früh in der Saison bereits eine Titelchance abhaken. Stattdessen wird sich Sahin nach der dritten Pflichtspiel-Pleite in Serie unangenehmen Fragen stellen müssen.