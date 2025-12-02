Toooooor, riefen die Leute auf den Tribünen in Dortmund. Ausgleich in der Nachspielzeit, jaaaa. Doch da war kein Ausgleich, bloß eine optische Täuschung. Karim Adeyemis Kopfball landete am, aber nicht im Netz, es stand immer noch 1:0 für Bayer Leverkusen in diesem packenden Pokal-Achtelfinale, und dabei blieb es auch, bis Schiedsrichter Tobias Stieler den Schlusspfiff tat. Bayer nahm erfolgreich Revanche für die 1:2-Niederlage, die es am Samstagabend in der Bundesliga gegen den BVB gegeben hatte. Die Leverkusener verdienten sich den Sieg mit harter Abwehrarbeit und einem stabilen Nervenkostüm. Borussia Dortmund belagerte zwar ausdauernd den Strafraum des Gegners, entwickelte aber wenig konkrete Torgefahr. Den Pokal-Hit „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ sangen die Bayer-Fans.