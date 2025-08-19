Serhou Guirassy, und sonst? Der Dortmunder Kader gleicht weitgehend dem aus der Vorsaison. Über das Zögern von Manager Sebastian Kehl auf dem Transfermarkt sind schon Scherze im Umlauf.

Von Philipp Selldorf, Essen

Zum Schluss des Pokalabends lieferten sich die beiden Cheftrainer eine ungewöhnliche Redeschlacht. Sie maßen sich nicht mit Argumenten oder Giftpfeilen, sondern bedrohten und bekämpften sich mit Komplimenten. Wenn du so weiterredest, konterte Rot-Weiß Essens Uwe Koschinat, „dann sage ich, dass du deutscher Meister werden musst“. Zuvor hatte Niko Kovac seinerseits auf ein vorangegangenes Lob von Koschinat reagiert. Seit dessen Einstieg vor elf Monaten habe RWE so eindrucksvoll gepunktet, dass auf Dauer der Aufstieg drin sein müsste, meinte er.