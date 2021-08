Von Sebastian Leisgang

Seit eineinhalb Jahren wird eine Menge über Inzidenzen gesprochen, am Sonntagabend aber lohnte es sich, auf Indizien zu achten. Eigentlich war die Beweislage recht klar: Lars Dietz, 23, stand eindeutig auf dem Fußballplatz und nicht am Rand des Spielfelds, als die Würzburger Kickers in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg verloren. Dietz trug dabei nachweislich die Rückennummer vier, und wenn man das alles richtig verstanden hatte, dann kam Dietz nach der Partie in seiner Funktion als Abwehrspieler zu den Journalisten, um sich zu den 90 Minuten zu äußern.

Die Indizien waren also erdrückend; am Ende des Gesprächs aber, als alles gesagt war, was es zu diesem 0:1 zu sagen gab, da kam man nicht umhin, Zweifel anzumelden. Stand da tatsächlich der Innenverteidiger Lars Dietz vor einem? Oder war es vielmehr der Trainer Lars Dietz?

"Ich bin stolz auf die Mannschaft. Es waren einige Startelf-Debütanten dabei, die es gut gemacht haben", sagte der Mann, der da vor dem Spielertunnel des Dallenbergstadions stand und dem Innenverteidiger Dietz verdächtig ähnlich sah. Dass eine gewisse Skepsis angebracht war, wurde spätestens klar, als der Mann dann auch noch meinte, dass sich mit dem Kader, mit dem die Kickers im Juli in die Saison gegangen waren, "auf jeden Fall arbeiten" lasse. Zufrieden sei er, "wie das alles zusammengestellt worden ist" - jetzt, sagte der Mann, fehle im Grunde nur noch, dass sich nach drei Pflichtspielen und drei Niederlagen der Erfolg einstelle.

Die Kickers dürften nun froh sein, dass ein Spiel im Landespokal ansteht, um sich neues Selbstvertrauen zu holen

Das 0:1, es scheint ja allmählich zu einer Standardsituation zu werden. Schon beim TSV 1860 München und gegen den SC Verl hatte ein einziges Tor genügt, um die Kickers zu besiegen. Auch am Sonntagabend gegen Freiburg war Würzburg die offensive Wucht über sehr weite Strecken der Partie abgegangen. Gegen einen Bundesligisten mag das zwar in der Natur des Spiels liegen, dennoch legten die 90 Minuten erneut offen, dass es die Kickers noch nicht so recht verstehen, ihre Waffen gewinnbringend einzusetzen.

"Mir fehlt die Gier, sich im Sechzehner durchzusetzen und notfalls mit dem Ball ins Tor zu fliegen. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten müssen", sagte nach dem Spiel ein Mann, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit Würzburgs Trainer Torsten Ziegner hatte und im Medienraum des Dallenbergstadions neben dem unverwechselbaren Christian Streich saß.

Auch dieser Mann sprach über den Kader der Kickers und nannte diesen "überschaubar für den Moment, aber groß genug, um erfolgreich Fußball zu spielen". Weil das den Würzburgern in dieser Saison bislang noch nicht gelungen ist, dürften sie froh sein, dass nun ein Landespokalspiel ansteht, bei dem sie "auch mal ein bisschen was fürs eigene Selbstvertrauen vor dem gegnerischen Tor tun" können. Das sagte der Mann neben Streich und blickte damit voraus auf die Partie am Mittwoch. Da heißt Würzburgs Erstrundengegner SV Gutenstetten-Steinachgrund. Zum Saisonauftakt vor gut zwei Wochen hat der mittelfränkische Bezirksligist zwar 1:0 gewonnen, die jüngste Bilanz dürfte den Kickers aber ziemlich bekannt vorkommen: drei Spiele, null Tore.