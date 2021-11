Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen sind nach einem Elfmeter-Krimi ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Leverkusen setzte sich im Achtelfinale mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim durch. Nach 120 Minuten stand es zuvor 2:2. Für Hoffenheim trafen Tine de Caigny (65.) und Judith Steinert (111.). Dora Zeller rettete Leverkusen gleich zwei Mal: erst mit ihrem späten 1:1 (89.) in die Verlängerung und dann mit dem 2:2 (116.) ins Elfmeterschießen. Auch der SC Sand und Turbine Potsdam erreichten nach Erstliga-Duellen das Viertelfinale: Leonie Kreil erzielte für Sand das entscheidende 1:0 gegen Werder Bremen bereits in der 11. Minute. Potsdam gewann 2:0 gegen den 1. FC Köln, die Tore schossen Marie-Therese Höbinger (53.) und Selina Cerci (88.). Meister FC Bayern München hatte am Tag zuvor das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt 4:2 gewonnen.