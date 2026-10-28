Ein wenig vom Siegestaumel wollte Niko Kovac für sich reklamieren. Borussia Dortmunds Trainer, aufgekratzt und beinahe euphorisch nach dem Abpfiff, erklärte vor den Kameras des ZDF, wie sein eigener Anteil am Siegtreffer in der Nachspielzeit ausgefallen war. „Ich habe es hineingerufen“, sagte Kovac: „Sabi, schieß du, bitte!“ Denn: „Ich weiß, wie er solche Dinger schießen kann.“

Wie durch ein Wunder hörte Dortmunds Marcel Sabitzer in all dem Stadion-Gedröhne Kovac sogar, legte sich in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ball zurecht und zirkelte ihn so präzise und hart ins Tor von Werder Bremen, dass Torwart Karl Hein sich noch so strecken konnte: Es stand 3:2 für den BVB, und die Fans flippten komplett aus, wie man es aus Dortmund kennt.

2. Runde im DFB-Pokal : Und dann trifft Sabitzer – Dortmund ringt Werder nieder Der Österreicher kontert in letzter Minute zwei Füllkrug-Treffer. Gladbach kommt in Unterzahl weiter, Elversberg und Mainz scheitern – und Köln schießt fünf Tore gegen Union. ...

Die Borussia steht damit im Achtelfinale des DFB-Pokals. Werder Bremen dagegen kassierte durch den Kunstschuss von Sabitzer, der selbst erst in der 70. Minute eingewechselt worden war, eine Niederlage, die aufgrund der schwachen ersten Stunde des Spiels verdient war. Bremens Coach Daniel Thioune hatte in seiner Startformation unter anderem auf seine offensiv besten Spieler verzichtet, Torjäger Niclas Füllkrug und Mitchell Weiser brachte er erst nach rund 60 Minuten ins Spiel. Da lagen die Bremer, denen vor zweieinhalb Wochen im Bundesligaduell ein 2:2 gelungen war – ebenfalls nach verkorkstem Beginn –, gegen den BVB schon 0:2 zurück.

Füllkrug, bis Sommer 2024 selbst Profi und Publikumsliebling beim BVB und dann von Serhou Guirassy verdrängt, gelang nach seiner späten Einwechslung binnen vier Minuten prompt ein Doppelschlag, zunächst mit einem Strafstoßtor, und dann nach einem entschlossenen Alleingang. So weit ging das Kalkül von Thioune auf. Werder deckte mit Füllkrug und Weiser die Schwächen des BVB auf und übernahm die Initiative. Fast so, als würde jetzt alles wiedergutgemacht, was zuvor schiefgegangen war.

Dortmunds Kader wird breiter, aber reicht das gegen die Bayern?

Denn in der ersten Halbzeit hatte Dortmund noch dominant agiert. Früh hatten Serhou Guirassy (6.) und Carney Chukwuemeka (17.) ihr Team 2:0 in Führung geschossen. Weitere gute Chancen zum dritten Tor ließ vorwiegend Guirassy aus. Nach dem Ausgleich durch die Füllkrug-Tore ging es Weiser auf Bremer Seite ähnlich. „Es ist mein Anspruch, dass ich solche Chancen nutzen muss“, kommentierte der Bremer später seine Großchance in der 75. Minute, die vermutlich das Spiel entschieden hätte.

So aber bekamen die Dortmunder die Chance zum Lucky Punch in allerletzter Minute. Sabitzer bestätigte seinen Trainer im Interview: „Ich hab’ ihn gehört, dass ich schießen soll und wir nicht flanken, und dass das nicht Daniel Svensson macht.“ Er wisse, dass er solche Schüsse im Fuß habe – aber bisher war einer breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt, wie gefährlich der österreichische Nationalspieler damit ist.

Vier Tage vor dem Bundesliga-Treffen beim punktgleichen Tabellenführer FC Bayern fielen Kovac und seinen Spielern nicht nur ein paar Steine vom Herzen. Vor allem aber musste sich der BVB nicht durch eine physisch anstrengende Verlängerung kämpfen. Ob die Bremer sich als Gradmesser geeignet hatten, war schwer zu sagen, auch weil Thioune sich über lange Zeit eine Rotation geleistet hatte, die nicht recht funktionierte.

Sein Pendant Kovac hat mit seinen Rotationen in den vergangenen Wochen immerhin erreicht, dass sein operativer Kader sich scheinbar verbreitert hat. Spieler wie Sabitzer oder Chukwuemeka sind wieder Startelf-Optionen, dafür finden sich einige der viel gerühmten Talente gerade eher in der U23 des BVB wieder, die in der Regionalliga für Furore sorgt. Supertalent Konstantinos Karetsas konnte zuletzt zwar „schmerzfrei geradeaus laufen“, wie Kovac es beschreibt, aber ob ihm seine Drehungen und Wendungen und Stopp- und Schießbewegungen bis zum Samstagabend mit seinem angeschlagenen Sprunggelenk wieder zuzutrauen sind, will Kovac erst kurz vor dem Gipfeltreffen entscheiden.