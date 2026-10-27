Dank eines Last-Minute-Treffers von Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund mit viel Mühe die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht. Im Duell mit Werder Bremen traf der Österreicher in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Freistoß zum Dortmunder 3:2 (2:0). Zuvor hatte der eingewechselte Niclas Füllkrug mit einem Doppelschlag (65./69. Minute) die frühe Dortmunder Führung durch Serhou Guirassy (6.) und Carney Chukwuemeka (17.) im mit 81 365 Fans ausverkauften Signal-Iduna-Park wettgemacht.

Durch den Einzug ins Pokal-Achtelfinale haben die Dortmunder, die in den vergangenen fünf Spielzeiten nie über das Pokal-Viertelfinale hinausgekommen waren, ihre erste Aufgabe in einer wegweisenden Woche gelöst. Am kommenden Samstag tritt das Team von Trainer Niko Kovac zum Spitzenspiel beim FC Bayern an (18.30 Uhr/ Sky).

Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or : Goldene Tore, goldene Pässe, goldener Ball Harry Kane hat den Ballon d’Or gewonnen.﻿ Sein Alleinstellungsmerkmal unter den Besten der Welt: Der Stürmer des FC Bayern ist Torjäger und Spielmacher – und beides so gut wie nie zuvor. SZ Plus Von Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić ...

Das kongeniale Offensivduo Said El Mala und Linton Maina hat unterdessen den 1. FC Köln vorangebracht und seinem angezählten Trainer René Wagner vorerst Ruhe verschafft. Gegen den Ligakonkurrenten Union Berlin gewannen die furiosen Kölner mit 5:0 (1:0). El Mala (32., 60.) und Maina (51.) sorgten vor 49 000 Zuschauern für den überzeugenden Sieg. Der eingewechselte Isak Johannesson (78.) und Sebastian Sebulonsen (88.) besorgten den Endstand. „Jetzt haben wir uns vielleicht ein bisschen den Frust von der Seele geschossen. Heute hat vieles geklappt“, sagte Maina bei Sky: „Es freut mich, dass wir zeigen konnten, was in uns steckt. Es freut mich nicht nur für den Coach, sondern für die ganze Mannschaft, den Staff. Ich hoffe, dass die Leute jetzt sehen, was wir können.“

Gladbach besiegt den KSC 2:0 - dabei spielt man lange mit zehn Mann

Arbeitssieg in Unterzahl: Borussia Mönchengladbach hat seinen zarten Aufwärtstrend unter Alexander Blessin auch im DFB-Pokal bestätigt. Das seit Wochen kriselnde Bundesliga-Schlusslicht bezwang das Zweitliga-Kellerkind Karlsruher SC 2:0 (1:0), zwei Kontertore brachten das Weiterkommen.

Robin Hack (7.) und Lukas Ullrich (49.) trafen im strömenden Regen für die Borussia, die in der Bundesliga zuletzt nach sechs Niederlagen ihren ersten Sieg gefeiert hatte. Nach der Roten Karte gegen Philipp Sander (39.) wartete ein hartes Stück Arbeit auf die Gladbacher – am Ende übersprangen die Fohlen aber wie schon in der zweiten Runde des Vorjahres die Hürde KSC.

Dagegen hat der „ewige“ Pokalfluch die SV Elversberg auch bei der 13. Teilnahme und der ersten als Bundesligist erwischt. Das Überraschungsteam aus dem Saarland scheiterte beim 0:2 (0:1) überaus unglücklich an Zweitliga-Schlusslicht Darmstadt 98 und verpasste abermals den ersten Achtelfinal-Einzug der Vereinsgeschichte. Ein Traumtor von Lars Kehl (6.) und Milan Smit (56.) ließen die eiskalten Gäste über den dritten Einzug in die Runde der letzten 16 in Serie jubeln. Und über den erst zweiten Auswärtssieg der Saison – neben dem 2:1 in der ersten Pokalrunde in Jena gab es vier Liga-Niederlagen in der Fremde.

Frankfurt jubelt über Tore von Koch, Burkardt und Ebnoutalib

Kapitän Robin Koch hat Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale des DFB-Pokals geführt. Der zuletzt kritisierte Abwehrchef leitete mit seinem Tor den 3:1 (0:0)-Erfolg beim personell arg gebeutelten Hamburger SV ein (56. Minute). Jonathan Burkardt (71.) mit seiner letzten Aktion und der für ihn eingewechselte Younes Ebnoutalib (75.) legten nach. Dem HSV gelang durch Terem Moffi (79.) nur der Ehrentreffer. Für die Hamburger bleibt der schwache Trost, schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga in Frankfurt Revanche nehmen zu können. Dann möglicherweise mit einem weiteren Stammspieler weniger: Abwehrchef Sebastiaan Bornauw musste zur Pause raus und verlängerte die Verletztenliste des Bundesliga-Elften.

Parallel zum Spiel in Hamburg hat RB Leipzig der hitzigen Atmosphäre im Stadion an der Essener Hafenstraße getrotzt und ist dank Doppelpacker Christoph Baumgartner einem unangenehmen Abend entgangen. Die auswärts bisher schwachen Sachsen mühten sich bei Drittligist Rot-Weiss Essen zu einem 2:1 (0:1) und zogen trotz Unterzahl in der gesamten zweiten Halbzeit ins Achtelfinale ein. Lucas Brumme (9.) nährte früh die Essener Hoffnungen auf eine Sensation. Aufseiten der Leipziger, die auswärts herbe Pleiten in München (1:6) und Madrid (1:4) kassiert hatten, wurde Baumgartner (78., 82.) zum Partycrasher. RB war zu dem Zeitpunkt bereits über 35 Minuten in Unterzahl: Nicolas Seiwald hatte wegen wiederholten Foulspiels (44.) Gelb-Rot gesehen.

Ballon d’Or für Harry Kane : Herr über Zeit und Raum Der Goldene Ball bedeutet Harry Kane die Welt. Er hat ihn sich im perfekten Moment verdient – indem er seine Karriere auf so riskante, aber überlegte Weise gestaltet hat, wie er sich auf dem Rasen den Gegenspielern entzieht. SZ Plus Von Philipp Schneider ...

Der FC Augsburg hat derweil eine Blamage dank seiner Joker gerade so abgewendet. Die eingewechselten Arijon Ibrahimovic und Anton Kade schossen den Bundesligisten beim umkämpften 4:2 (2:1) beim mutigen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne Sieg ins Achtelfinale. Den FCA-Doppelpack durch Rodrigo Ribeiro (13., 21.) glichen Luca Molinari (23.) und Kapitän Volkan Celiktas (47.) aus. Doch dann schlenzte zunächst Ibrahimovic (69.), vier Minuten zuvor eingewechselt, den Ball aus 25 Metern traumhaft ins Tor der Gastgeber. Kade (74.), der mit Ibrahimovic gekommen war, entschied das spannende Duell.

Die Auswärtsspezialisten von Mainz 05 sind dagegen in der zweiten Runde überraschend zu Fall gekommen. Beim Zweitligisten VfL Bochum verloren die Rheinhessen erstmals nach saisonübergreifend sechs Siegen auf fremdem Platz 0:2 (0:0). Der Außenseiter Bochum erkämpfte sich mit großem Einsatz dagegen seinen ersten Heimsieg überhaupt in der aktuellen Spielzeit.

In einem Spiel, das keinen Klassenunterschied erkennen ließ, traf Christian Rasmussen (46.) zur Bochumer Führung. Stürmer Philipp Hofmann legte nach (75.). Der VfL feierte damit auch eine kleine Revanche: Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams besiegelte Mainz mit einem 4:1-Erfolg den siebten Bundesliga-Abstieg der Bochumer. Der Favorit verpasst derweil zum bereits vierten Mal in Serie das Pokal-Achtelfinale.