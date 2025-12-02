Am Mittwochabend sollen es in der Ruhrgebietsstadt Bochum fünf Grad werden. Ideale Bedingungen also, um unter freiem Himmel in kurzen Hosen zu arbeiten. Uwe Rösler, 57, ist winterfest und hätte nicht mal was dagegen, wenn aus 90 Minuten 120 werden würden – eventuell plus Elfmeterschießen. Der frostharte Fußballtrainer und sein Zweitligist VfL Bochum empfangen zum DFB-Pokal -Achtelfinalspiel den Titelverteidiger VfB Stuttgart (18 Uhr, ARD). Das könnte ein Flutlicht-Spektakel werden an der Castroper Straße. Ein heißer Kampf. Dann würde es Rösler auch nicht kalt werden.

Die Sache mit den kurzen Hosen hat sich so ergeben: Anfang Oktober hatte der gebürtige Thüringer Rösler den Trainerjob beim damaligen Zweitliga-Vorletzten Bochum übernommen, er trug zum Auftakt beim 3:2-Sieg gegen Hertha BSC an einem milden Samstagabend die dunkelblauen VfL-Shorts und mochte sie angesichts von seither fünf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage nicht mehr missen – obwohl es seitdem immer kälter geworden ist. Beim Spiel in Kiel hat es sogar gestürmt und geschüttet. So sind die Glückshosen in Bochum zum Kultobjekt geworden. Im Fanshop heißen sie jetzt auch offiziell „Rösler-Shorts“ und kosten 44,95 Euro – sind aber nur noch in den Größen S und XXL verfügbar.

Vier der fünf Siege unter Rösler errang Bochum in der zweiten Liga, wodurch man vom vorletzten auf den zwölften Platz kletterte. Einer der Siege gelang Ende Oktober im DFB-Pokal beim Bundesligisten FC Augsburg, weshalb man erstmals seit drei Spielzeiten wieder im Achtelfinale steht und erstmals seit vier Spielzeiten wieder ins Viertelfinale einziehen könnte.

Eine Sensation gegen Stuttgart würde die Bochumer Euphorie noch verstärken

Ein solcher Erfolg wäre Balsam auf die Bochumer Wunden. In den vergangenen Monaten hat die so leidenschaftliche Fußballstadt ganz schön gelitten. Mitte Mai ist der VL nach vier Jahren Bundesliga zum siebten Mal in die zweite Liga abgestiegen. Dort wollte man sich eigentlich mit dem Abstiegstrainer Dieter Hecking am Wiederaufstieg versuchen. Doch als die Mannschaft nach fünf Spielen Drittletzter war, übernahm für Hecking der A-Jugend-Trainer David Siebers, und als das Team unter diesem drei weitere Niederlagen angehäuft hatte und auf den vorletzten Platz abgerutscht war, verpflichtete man Rösler.

Der Charakterkopf, der Fortuna Düsseldorf 2020 nicht vor dem Bundesliga-Abstieg bewahren und 2021 auch nicht aus der zweiten zurück in die erste Liga führen konnte, hat zuletzt drei Jahre lang in Aarhus in der ersten dänischen Liga gearbeitet. Jetzt ist er auf dem besten Weg, Bochum zu stabilisieren. Die Mannschaft hat die Abwärtsspirale nach dem Abstieg vorerst gestoppt.

Während der schnelle Flügelstürmer Gerrit Hofmann und die 18 Jahre junge Leverkusen-Leihgabe Francis Onyeka mit je vier Treffern Bochums beste Schützen in der Liga sind, glänzt der eigentliche Torjäger Philipp Hofmann mit fünf Vorlagen. Wichtige Stabilisatoren sind außerdem der Torwart Timo Horn und das 19 Jahre junge Mittelfeld-Eigengewächs Cajetan Lenz sowie in der Abwehr die RB-Salzburg-Leihgabe Leandro Morgalla und der zuvor nach Fürth verliehene Schweizer Noah Loosli. Sie müssen unter anderem Stuttgarts Topstürmer Deniz Undav (sieben Tore in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen) ausschalten.

„Nach der Gegner-Analyse bin ich total beeindruckt von den Möglichkeiten des VfB Stuttgart“, sagte Rösler am Dienstag. Er weiß, dass es eine besondere Leistung benötigt, um die Schwaben zu besiegen. „Das wird eine riesige Aufgabe, und wir brauchen diese ganz besondere Bochum-Flutlicht-Atmosphäre, um die Sensation zu schaffen.“ Rösler hält das für möglich.

Als er Anfang Oktober in Bochum angefangen hatte, war ihm mit dieser arg gebeutelten Mannschaft auf Anhieb der Turnaround gelungen. „Weil alle sofort an einem Strang gezogen haben – der ganze Verein“, sagt er: „Das hat auch mir dann das nötige Selbstvertrauen gegeben.“ Eine Sensation gegen Stuttgart würde die Bochumer Euphorie noch verstärken – und den Absatzmarkt für die Rösler-Shorts tief in die Adventszeit hinein verlängern.