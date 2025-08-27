Zum Hauptinhalt springen

DFB-PokalDie Bayern zittern, bis das Wellblech wackelt

Lesezeit: 3 Min.

Harry Kane verschießt erst einen Elfmeter und trifft dann per Kopf zum Sieg beim Drittligisten Wehen Wiesbaden.
Harry Kane verschießt erst einen Elfmeter und trifft dann per Kopf zum Sieg beim Drittligisten Wehen Wiesbaden. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Zwei Gegentore in sechs Minuten, ein verschossener Elfmeter von Harry Kane: Die Münchner erleben beim Drittligisten Wehen Wiesbaden einen ungemütlichen Pokalabend – bis Kane doch noch alles regelt.

Von Sebastian Fischer, Wiesbaden

Die Worte von Vincent Kompany klangen wie der passende Beginn einer Pokal-Überraschungsgeschichte. „Ich weiß, dass es in der Nähe von Frankfurt ist“, hatte der Trainer des FC Bayern lächelnd über Wiesbaden gesagt, Hessens Landeshauptstadt, in der der SV Wehen Wiesbaden seine Heimspiele austrägt. Wo genau sie sich befindet, habe er allerdings bei Google Maps recherchieren müssen.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern
:Ein Neuer soll noch kommen, ein neuer Gnabry ist schon da

Während der Klub einen weiteren Transfer plant, deutet Serge Gnabry an, dass er noch immer ein wichtiger Faktor für die Münchner Offensive sein kann. Überzeugt er diesmal konstant?

SZ PlusVon Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite