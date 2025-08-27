Die Worte von Vincent Kompany klangen wie der passende Beginn einer Pokal-Überraschungsgeschichte. „Ich weiß, dass es in der Nähe von Frankfurt ist“, hatte der Trainer des FC Bayern lächelnd über Wiesbaden gesagt, Hessens Landeshauptstadt, in der der SV Wehen Wiesbaden seine Heimspiele austrägt. Wo genau sie sich befindet, habe er allerdings bei Google Maps recherchieren müssen.
DFB-PokalDie Bayern zittern, bis das Wellblech wackelt
Lesezeit: 3 Min.
Zwei Gegentore in sechs Minuten, ein verschossener Elfmeter von Harry Kane: Die Münchner erleben beim Drittligisten Wehen Wiesbaden einen ungemütlichen Pokalabend – bis Kane doch noch alles regelt.
Von Sebastian Fischer, Wiesbaden
FC Bayern:Ein Neuer soll noch kommen, ein neuer Gnabry ist schon da
Während der Klub einen weiteren Transfer plant, deutet Serge Gnabry an, dass er noch immer ein wichtiger Faktor für die Münchner Offensive sein kann. Überzeugt er diesmal konstant?
Lesen Sie mehr zum Thema