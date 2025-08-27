Zwei Gegentore in sechs Minuten, ein verschossener Elfmeter von Harry Kane: Die Münchner erleben beim Drittligisten Wehen Wiesbaden einen ungemütlichen Pokalabend – bis Kane doch noch alles regelt.

Von Sebastian Fischer, Wiesbaden

Die Worte von Vincent Kompany klangen wie der passende Beginn einer Pokal-Überraschungsgeschichte. „Ich weiß, dass es in der Nähe von Frankfurt ist“, hatte der Trainer des FC Bayern lächelnd über Wiesbaden gesagt, Hessens Landeshauptstadt, in der der SV Wehen Wiesbaden seine Heimspiele austrägt. Wo genau sie sich befindet, habe er allerdings bei Google Maps recherchieren müssen.