Hörte lieber nicht ganz so genau hin, was von den Rängen kam: Bayern-Torwart Manuel Neuer (links).

Am Ende dieses Fußball-Abends, an dem dann doch nicht so viel passiert war, wie man im Vorfeld vielleicht befürchten musste, war es Leon Goretzka, der die schönsten Sätze beisteuerte. Er wurde irgendwann gefragt, ob er froh war, dass das Spiel diesmal über die volle Spielzeit ging, man hätte ja auch einen Spielabbruch erwarten können. "Ja gut, ich denke, es sollte schon die Regel bleiben, dass ein Spiel über 90 Minuten geht", sagte er mit einem gewissen Humor, der dieser so irre ernsten Debatte ja komplett abgeht. Der Ex-Schalker fuhr fort: "Und abgesehen von den Schmähungen gegen Manu, die mittlerweile irgendwie dazugehören, haben die Schalker ihre Mannschaft Weltklasse unterstützt - so wie ich es auch in Erinnerung habe."

Die Schmähungen gegen Manuel Neuer - mit denen war man wieder mittendrin in der Diskussion, die diesen Pokalabend zumindest im Vorfeld dominierte. Die Schalker Kurve besingt ihren Ex-Torhüter und Ex-Schalke-Ultra seit seinem Wechsel zum FC Bayern regelmäßig als "Hurensohn", was nun eine ganz neue Brisanz bekam, weil es exakt die Wortwahl ist, mit der auch Dietmar Hopp am vergangenen Samstag von den Bayern-Fans beleidigt wurde.

Dort führte diese Ausdrucksweise zu zwei Unterbrechungen, einem Fast-Spielabbruch und faktisch nur 77 Minuten Spielzeit, weil sich Bayern und Hoffenheim 13 Minuten lang den Ball zupassten. Aber weil die Schalker Fans offenbar "nur" sangen und keine Plakate mit eindeutigen Zuschreibungen zeigten, brachte Schiedsrichter Tobias Stieler den 1:0-Sieg der Bayern ohne Unterbrechung zu Ende.

Die Schickeria verhält sich ruhig - die Schalker entrollen Plakate

Manuel Neuer wird sich darüber jedenfalls nicht beschweren, er sagte nach dem Spiel, dass die Atmosphäre "absolut positiv war. So gehört sich das, es gab keine Anfeindungen". Warum er das sagte? Weiß man nicht, er äußerte sich explizit dazu nicht. Vielleicht hört er die Gesänge gar nicht mehr, weil sie "dazugehören", wie Goretzka meinte. Oder er hat keine Lust auf die Diskussionen. Oder er wollte einfach ein normales Fußballspiel spielen.

Dass das ohne Probleme möglich war, lag daran, dass alle Seiten sich offenbar für die Strategie der Deeskalation entschieden haben, allen voran die Partei der Bayern-Fans. Nach einem umfangreichen Statement der "Schickeria" auf ihrer Webseite zu den Vorkommnissen in Sinsheim, zeigte die Ultra-Gruppe zwar ihre Flagge in Gelsenkirchen - beließ es aber bei der Unterstützung der Mannschaft. Nachdem die Bayern-Spieler am Samstag aus Protest gegen die Aktion der Fans noch in die Hoffenheim-Kurve ging, bedankten sie sich die diesmal wieder bei den eigenen Fans.

Den Protest-Part nahmen diesmal die Schalker ein, die vier Plakate entrollten, die sich aber alle im Rahmen der zulässigen Meinungsäußerung bewegten. Und weil im Moment jede Tapete zählt, hier alle im Wortlaut. Das erste und größte Banner zeigten sie direkt nach Anpfiff: "Dementer Fußball-Bund! Zusagen gegen Kollektivstrafen vergessen, versucht ihr nun, uns Fußballfans mit Spielabbrüchen zu erpressen", war darauf zu lesen - eine Anspielung auf die gegen Erzrivale Dortmund verhängte Blocksperre in Hoffenheim, nachdem der DFB 2017 ankündigte, auf diese Form der Bestrafung verzichten zu wollen. "Wenn wir jetzt ein Hurensohn-Plakat zeigen, hört ihr dann auch auf zu spielen und wir schaffen es ins Elfmeterschießen?!" - war ein Gruß Richtung FC Bayern, aber auch an ihre gerade weniger wettbewerbsfähige Mannschaft.

Die weiteren Botschaften richteten sich gegen den eigenen Verein - insbesondere Clemens Tönnies, der nach rassistischen Äußerungen nur ein paar Monate pausierte und nun wieder Aufsichtsratschef ist. "Wer im Glashaus sitzt, sollte zuerst mit CT reden", stand da. Und: "Die Werte unseres Vereins habt ihr mit Tönnies verraten! Spart Euch eure Stellungnahmen." Schalke hatte vor dem Spiel in einer Stellungnahme einen harten Kurs gegen Schmähplakate angekündigt.