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Harry KaneDas weltbeste Preis-Leistungs-Verhältnis

Lesezeit: 5 Min.

Fürs Familienalbum: Harry Kane fotografiert sich selbst mit dem DFB-Pokal.
Fürs Familienalbum: Harry Kane fotografiert sich selbst mit dem DFB-Pokal. Fabrizio Bensch/Reuters

Drei Tore im Pokalfinale: Mit seinen Treffern entscheidet Harry Kane jetzt auch Endspiele. Über einen Stürmer und seinen Verein, die einander immer besser machen.

Von Christof Kneer, Berlin

Warum, dachte sich vielleicht Vincent Kompany, sollte man in der 83. Auflage des deutschen Pokalfinales nicht mal alles anders machen? Er hat bereits Abwehrspieler in Mittelstürmer umgewandelt und Mittelstürmer in linke Verteidiger, warum also nicht konsequent bleiben und alle Rollen tauschen? Also stellte Vincent Kompany, der Trainer des FC Bayern München, in der Pressekonferenz eine Frage.

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